Si parte il 3 gennaio | da Kouamé a Ramsey | i club provano ad anticipare i colpi

Cotton fioc - dal 1 gennaio 2019 parte il divieto di vendita e produzione in Italia : come si trasformano : Dal 2019 anche in Italia partirà una dura lotta ai prodotti di plastica monouso come i Cotton fioc, che saranno banditi dal commercio, fatta eccezione per quelli compostabili e biodegradabili. Mentre l'Unione europea ha fissato il divieto di produzione e vendita dal 2021, in Italia il divieto partir

Serie A - è tempo di pausa : ora tocca alle Coppe. Si riparte sabato 12 gennaio : Il girone di andata della Serie A 2018-2019 è archiviato. Dopo il tour de force finale, con tre giornate di campionato tra il 22 e il 29 dicembre, è tempo di fermarsi. La pausa può far bene a tutti: ...

Oroscopo 2019 - previsioni fino al 6 gennaio : buona partenza per lo Scorpione : Inizia il nuovo anno 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la prima settimana di gennaio. Di seguito, amore, lavoro e salute per tutti i segni dal 31 dicembre, vigilia di Capodanno, al 6 gennaio, giorno della Befana. Ariete: quello che inizia è un anno importante per tutti i nati sotto questo particolare segno. In questa settimana riceverete già delle soluzioni utili per sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Per ...

Sci alpino - quandi riparte la Coppa del Mondo? C’è il parallelo il 1° gennaio 2019! Programma - orari e tv del City Event di Oslo : Si è chiuso il 2018 della Coppa del Mondo di sci alpino, ma cari appassionati, non disperatevi, dato che il Circo Bianco tornerà in scena già a Capodanno, con il City Event di Oslo, in Norvegia, sia per quanto riguarda gli uomini, sia per quanto riguarda le donne. Nella capitale scandinava, infatti, gli atleti saranno impegnati in un parallelo, come accaduto dodici mesi fa, quando i successi andarono allo svedese Andre Myhrer ed alla ...

Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio : parte bene il 2019 per il Cancro : L'Oroscopo settimanale dal 31 dicembre al 6 gennaio 2019 porta in primo piano l'analisi astrologica messa in conto alla prima settimana del nuovo anno. Curiosi di scoprire cosa regaleranno di buono le stelle i prossimi sette giorni? La risposta come di consueto è alla portata di tutti: iniziamo pure a dare qualche anticipo sui segni fortunati e quelli meno. Diciamo subito che i sette giorni compresi nel periodo sotto osservazione vedranno i ...

Sciopero treni : disagi per i passeggeri Trenitalia - si parte l'8 gennaio dalla Liguria : L'aggiornamento sullo Sciopero dei treni a gennaio 2019 riporta notevoli disagi per i passeggeri trenitalia, mentre quelli di Trenord e Italo NTV non risultano al momento coinvolti. In totale, sono 6 gli scioperi in calendario secondo quanto riportato dalla sezione ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Le regioni soggette alle proteste del personale trenitalia sono: Liguria, Sicilia, Toscana, Piemonte, Valle ...

Insegnanti sostegno - governo blocca la riforma Renzi e riparte da zero. Ma a gennaio è rischio cortocircuito : Indietro tutta: la riforma del sostegno cambia di nuovo. La Buona scuola dei governi Renzi-Gentiloni aveva preparato una piccola rivoluzione; il governo Lega-M5s ha detto che è tutto da rifare. O meglio: il testo sarà rivisto, perché non convinceva famiglie e associazioni. In futuro si programma una riforma più soft, che lascia comunque alle scuole la decisione sul numero di ore da assegnare per ogni ragazzino, guardando più al contesto ...

Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso atteso a gennaio dopo Trova un modo (audio e testo) : Dalla tua parte è il nuovo singolo di Alessandra Amoroso dopo Trova un modo. Il brano arriva in radio dal 4 gennaio ed esprime vicinanza nei confronti di coloro che amano mettersi in gioco con sentimento in tutte le circostanze. Il singolo è estratto dal nuovo album 10, con il quale ha già conquistato il disco di platino e il disco d'oro a una sola settimana dal rilascio del nuovo lavoro che ha voluto anticipare con il singolo La stessa, ...

Manovra - Di Maio : ‘Reddito parte a marzo Iva non aumenterà - team ‘mani di forbici’ taglierà 23 miliardi di sprechi da gennaio’ : Assicura che il reddito di cittadinanza parte a marzo. Promette che “anche per la prossima Manovra l’Iva non aumenterà“. Annuncia che il governo sta “rivedendo la norma” sull’affidamento diretto degli appalti fino a 150mila euro. E chiama Sergio Mattarella “angelo custode”. Nel giorno in cui il maxiemendamento alla Manovra è atteso in Parlamento, in un’intervista ad Agorà Luigi Di Maio tocca i ...

Calciomercato Inter : se a gennaio parte Miranda si punta su Andersen o Christensen : Al momento non è considerata una priorità, ma se si dovessero verificare certe condizioni, allora l'Inter nel mercato di gennaio potrebbe anche pensare a un rinforzo per la difesa. Più che di rinforzo,...

Inferno Run – Dal 19 gennaio 2019 tre tappe avvincenti : al via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica : Dal 19 gennaio torna Inferno Run, la corsa a ostacoli più diabolica d’Italia in tre tappe. Aperte le iscrizioni su www.Infernorun.it È tra le tendenze sportive che stanno sempre più appassionando l’Italia e anche nel 2019 conferma le sue tre avvincenti tappe, tra Piemonte, Lombardia e Toscana. Dal 19 gennaio prenderà il via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica, Inferno Run. Dalle innevate Alpi Marittime, ...

Calciomercato Lazio - Caceres in partenza a gennaio : ecco le possibili destinazioni : Martin Caceres potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio. Il difensore uruguaiano, utilizzato col contagocce da Simone Inzaghi, avrebbe intenzione di lasciare la Lazio per trovare spazio altrove. L’ex Barcellona e Juve, arrivato a Roma un anno fa dal Verona, dove si era rilanciato dopo l’infortunio al tendine d’Achille, vuole trovare una squadra che gli garantisca un posto da titolare. Secondo Gianluca Di Marzio, ...

Reddito di cittadinanza - Luigi Di Maio : “parte a marzo - a gennaio arriva il nuovo sito internet” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad assicurare che il Reddito di cittadinanza partirà già a marzo, indipendentemente dalla trattativa tra il governo e l'Ue sulla legge di Bilancio. Inoltre, il ministro del Lavoro assicura che già a gennaio "si conoscerà il nuovo sito internet" per il Reddito.Continua a leggere

Calciomercato Milan - non solo nuovi arrivi : sono tre i giocatori sulla lista dei partenti di gennaio : Montolivo, Bertolacci e Antonio Donnarumma sono pronti a fare le valigie per andare a cercare spazio altrove, visto lo scarsissimo minutaggio ottenuto in rossonero Il Milan non guarda solo agli acquisti, ma si occupa anche delle cessioni in vista di gennaio, per sfrondare una rosa piena di esuberi. sono tre i giocatori che puntano a trovare una nuova squadra il prossimo mese, si tratta di Antonio Donnarumma, Andrea Bertolacci e ...