Montagna | soccorso escursionista dopo notte in bivacco sulla Majella

Montagna : escursionisti bloccati sul Terminillo - recuperati dal Soccorso Alpino : I tecnici del Corpo nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio sono intervenuti sul Monte Terminillo (Rieti) per recuperare due escursionisti bloccati sulla via direttissima per la vetta. I 26enni erano partiti nella mattinata di oggi quando, a causa dell’attrezzatura inadeguata per l’ambiente invernale, sono rimasti bloccati in un punto ghiacciato. Sul posto è giunta in pochi minuti una squadra del Soccorso Alpino della ...

Incidenti Montagna : il Soccorso Alpino punta sulla prevenzione : “Migliorare la prevenzione degli Incidenti e la sensibilizzazione dei frequentatori della montagna sulle buone norme da adottare in caso di incidente, per rendere più efficiente ed efficace il nostro intervento”. Tempo di consigli, e di bilanci, per il Soccorso Alpino piemontese, che nell’augurare buon Natale agli appassionati di montagna fa il punto sulle attività svolte. “Rispetto al passato non siamo intervenuti in ...

Brutta caduta in Montagna : escursionista recuperata dal Soccorso Alpino : Carrara - Una Brutta caduta sul sentiero e per una escursionista 51enne la domenica è finita in ospedale. La stazione di Carrara del Soccorso Alpino e Speleologico è, infatti, intervenuta questo ...

Maltempo - Soccorso Alpino : massima prudenza in Montagna : “Raccomandiamo massima prudenza a tutti i frequentatori della montagna”. Lo scrive su twitter il Soccorso Alpino in vista dell’ondata di Maltempo attesa soprattutto sulle regioni del nord, sottolineando che “ogni attivita’ all’aperto in zone montane o impervie, se non rinviabile, deve essere attentamente pianificata”. L'articolo Maltempo, Soccorso Alpino: massima prudenza in montagna sembra essere il ...