I figli delle star che nasceranno nel 2019

Bari - imprenditore 50enne abusava da anni delle figlie minorenni della compagna : L'uomo, un imprenditore barese di 50 anni, è stato arrestato: ha abusato per anni delle due figlie, entrambe minorenni, della convivente.Continua a leggere

Immigrati - l'ultimo ricatto delle Ong per avere un porto : sui social la foto di mamma e figlio : La ong tedesca Sea Watch continua a lanciare l'appello per un porto sicuro per la sua nave Sea Watch 3, con a bordo 33 migranti salvati al largo della Libia, che da sabato si trova nel Mediterraneo in attesa di un porto in cui potere attraccare. "Sea Watch chiede un porto sicuro", scrive la Ong su T

Migliorare le condizioni delle madri detenute e dei loro figli in carcere è una battaglia di democrazia : "Non parlarmi degli archi, parlami delle tue galere". Questo monito di Voltaire ci ricorda come niente più del sistema carcerario rappresenti la cartina di tornasole della condizione di una democrazia.E all'interno del mondo del carcere, ancora più indicativa dello stato di salute di una democrazia è la realtà vissuta dalle detenute, dalle detenute madri e dai loro bambini in particolare, soprattutto quando queste ...

Costantino Vitagliano si racconta : “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista : Costantino Vitagliano, ospite di Lorella Boccia a “Rivelo”, in onda ogni venerdì alle 23,45 su Real Time, parla della figlia Ayla, 3 anni, avuta da Elisa Mariani con cui è finita quando la bambina... L'articolo Costantino Vitagliano si racconta: “Ho sempre tradito. La madre di mia figlia è stata una delle mie amanti”. Clicca per leggere l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Padri e figli - stesso reddito e istruzione : l'Italia delle classi sociali bloccate : ROMA - Diplomato il padre, diplomato il figlio. Laureato il padre, laureato il figlio, e anche il nipote. E quel ch'è peggio, ad alto reddito il padre, e ad alto reddito le generazioni successive. In ...

Corinaldo - la neve e la musica di Simon & Garfunkel ai funerali di Eleonora. Il messaggio straziante delle figlie : «Mamma - ci mancherai. Ora ci proteggi dall'alto» : Dolore e lacrime al funerale di mamma Eleonora Girolimini. Le canzoni di Simon & Garfunkel e la neve hanno accompagnato a Senigallia nelle Marche l'ultimo saluto di Eleonora...

Abusa delle figlie per 10 anni - arrestato : Latina, 15 dic. (AdnKronos) - Avrebbe Abusato delle figlie per oltre dieci anni. Un 51enne residente in provincia di Latina è stato arrestato dai militari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Cassino, con le accuse di violenza sessuale aggravata e m

Alessandro Cattelan : "Con l'arrivo delle mie figlie - ho sempre sonno. Il futuro? Ancora un anno a X Factor - poi vediamo. Forse l'estero" : È il presentatore giovane più apprezzato in Italia, ha messo la sua impronta su un prodotto già vincente (X Factor) e dimostrato di saper far benissimo anche da solo, con il suo Epcc. Alessandro Cattelan non sembra esser pronto a fermarsi e Forse, nel suo futuro, non ci sarà solo l'Italia. Sulle pagine del Corriere della sera, lo showman ha raccontato i progetti lavorativi e soprattutto la sua quotidianità di ...

Torino - abusava delle fidanzatine del figlio 14enne : chiesta maxi condanna a 23 anni : Una bruttissima storia arriva dalla città di Torino, dove un uomo di 44 anni avrebbe abusato, più volte, delle fidanzatine del figliastro 14enne. Anche le ragazzine, così come il ragazzo, erano minorenni. Secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale, gli episodi sarebbero avvenuti in un arco temporale compreso tra il 2008 e il 2009. L'uomo, che di mestiere faceva l'addetto alla security in discoteca, più volte avrebbe costretto il ...

