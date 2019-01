Capodanno in tv | Raiuno domina a prescindere Perché?

blogo

: ?? Abbiamo iniziato a guidarvi ora all'ascolto del concerto di capodanno trasmesso alle 12:20 da @RaiUno .. per chi… - teatrolafenice : ?? Abbiamo iniziato a guidarvi ora all'ascolto del concerto di capodanno trasmesso alle 12:20 da @RaiUno .. per chi… - RaiCultura : Alle 12.20 su @RaiUno dal @teatrolafenice di Venezia il Concerto di Capodanno diretto da Myung-whun Chung.… - teatrolafenice : ?? Il programma di quanto vedrete e ascolterete in diretta su @RaiUno domani alle 12:20 per cominciare al meglio il… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Ci sono periodi che si estraniano dalla normale analisi televisiva, che viaggiano in maniera autonoma, dissociata. Insomma, momenti che rappresentano degli unicum. Da Sanremo alla Nazionale di Calcio, passando anche e soprattutto perAl Festival, così come per quel che riguarda i Mondiali o gli Europei, c’è una rete che gode e tutto il resto del mondo che si spegne, alzando necessariamente (o per precisa volontà) bandiera bianca. Diverso il discorso per San Silvestro, dove il dominio di uno sugli altri avviene a parità di proposta.in tv:? pubblicato su TVBlog.it 01 gennaio 2019 21:35.