Botti | grave un ragazzo nel Milanese 37 feriti a Napoli

(Di martedì 1 gennaio 2019) Niente morti, ma decine di. Nonostante i divieti e gli appelli alla responsabilità, anche stavolta nella notte di Capodanno si contano le vittime dei. La situazione piùè a Cesate (Milano), dove un giovane di 23 anni è rimasto feritomente poco dopo la mezzanotte. Un grosso petardo gli sarebbe scoppiato tra le mani dilaniandogli la destra e compromettendo seriamente anche la sinistra. Ferite anche al viso e alla testa. Sul posto, in via Italia, sono intervenuti i soccorritori dell'Areu che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedaledi Niguarda.Trae provincia sono rimaste ferite invece 37 persone. Nessuno però - per il primo anno - è stato colpito da proiettili esplosi per "festeggiare" l'arrivo del nuovo anno. In città sono 23 le persone che sono ricorse alle cure dei medici, di cui 3 minorenni. Tra questi c'è però uno deipiù gravi, un ...