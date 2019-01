Bernardeschi ricorda Astori | ' Continuerai ad esserci amico mio'

Juventus - Bernardeschi ricorda Astori : “Ha insegnato integrità” : Federico Bernardeschi, ex compagno di Davide Astori alla Fiorentina, lo ha ricordato ai microfoni di Sky Sport: “Io credo che abbia lasciato un insegnamento a tutto lo sport, un insegnamento di integrità, da parte di uno sportivo integro, leale. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e giocarci insieme, di condividere con lui momenti bellissimi e questo non ha prezzo. Quando ti porti delle cose come queste è speciale, sono cose che ti ...