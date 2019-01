Aurora | la prima nata a Palermo nel 2019

Torino - Aurora è la prima bimba nata al Mauriziano : L'ospedale Mauriziano di Torino La prima nata all' ospedale Mauriziano di Torino è Aurora : è venuta al mondo alle 2:19 con parto spontanea e pesa 2.520 chilogrammi. Per i genitori, papà Ionut , 32, e mamma Ioana Valentina , 29, , entrambi rumeni, si tratta del primo figlio. L'ultimo nato del 2018 , ...

Aurora è la prima nata del 2019 : pesa 3 chili e la mamma ha 18 anni. Festa a Palermo : Da Nord a Sud, come da tradizione, c'è la corsa al primo bambino nato nel nuovo anno. All'ospedale di Palermo la piccola Aurora ha visto la luce alle ore 00.00 come scritto sul referto. A Potenza il piccolo Michele è nato un secondo dopo lo scoccare della mezzanotte. Entrambi i neonati sono venuti alla luce con parto naturale.Continua a leggere

Aurora - 12 anni malata di cancro : prima comunione con Gigi D'Alessio. 'Ci sono bimbi più sfortunati di me' : 'Ho deciso di prendere la prima comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano perché qui ci sono bambini più sfortunati di me'. Aurora è la bimba simbolo della Terra dei Fuochi, che ha spento ...

Aurora Ramazzotti rivela : «La prima volta che ho fatto l'amore? Era il compleanno di mia madre Michelle...» : Aurora Ramazzotti e la sua prima volta . La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è raccontata a 360 gradi in un'intervista in cui ha parlato delle sue prime volte. E la...

Aurora Ramazzotti : ‘La mia prima volta? Pianificata con mamma Michelle’ : “La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre”. Aurora Ramazzotti svela dettagli della sua vita privata e non ha paura a farlo. Il ricordo di quell’esperienza è vivo in lei anche perché, come detto, è avvenuto proprio nel giorno in cui Michelle Hunziker compiva gli anni, quindi impossibile dimenticare la concomitanza degli eventi. A dimostrare ancora una volta il ...