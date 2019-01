Atletico | Cerezo aspetta la Juventus | ' Chi passa va in finale'

Atletico Madrid - il presidente Cerezo sogna un giocatore della Juve : È già cominciata – sul mercato – Atletico Madrid-Juventus, sfida degli ottavi di Champions League. Il presidente dei colchoneros, Enrique Cerezo, intervistato da Tuttosport ha rivelato di avere un debole per uno dei gioielli della squadra bianconera: Paulo Dybala. “Mi piace molto Dybala. Possibile affare in futuro? Non pensiamo a lui in questo momento“, ha commentato il numero uno del club spagnolo, che ha parlato ...