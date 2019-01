Alla scoperta del Salento | La chiesa di Sant' Oronzo a Campi Salentina | un gioiello

Un gioioso itinerario tra i presepi a Bra Alla scoperta di tradizione e creatività : FIORELLA AVALLE NEMOLIS - Fantasia, creatività e manualità, si sono svelate a "presepiando" con cinquanta allestimenti di privati e scolaresche braidesi. Domenica pomeriggio, vigilia di Capodanno, ci ...

Irlanda - Alla scoperta della città murata di Derry Londonderry : Il programma Walled City - 400 Years propone concerti, spettacoli musicali, balletti, mostre d'arte storiche e contemporanee, film, dimostrazioni di archeologia vivente e conferenze che si terranno ...

Dubai - Alla scoperta del lato selvaggio : ... il paese che muore Viaggi Adattatore presa di corrente francese: ecco qual è Notizie Ryanair, nuovi voli per la Grecia nel 2019 Viaggi I vulcani più pericolosi del mondo non si vedono ma sono attivi ...

"Capoluoghi d'Italia" Alla scoperta di Verona : Fonte immagine: Vera Classe La puntata natalizia del noto programma riserva una visita al centro storico della nostra città, con immagini dedicate alla cattedrale, all'Arena, alla casa di Giulietta, ...

Un viaggio Alla scoperta delle inviolabili vette dell’Argentina : Un viaggio alla scoperta delle inviolabili vette dell’Argentina che è il lettore stesso, grazie alle splendide descrizioni, a osservare attraverso

Alla scoperta del cielo di dicembre con planetario e telescopi : Agli spettacoli nel planetario, in programma alle ore 19:00 e alle ore 21:00, seguirà l'osservazione di tutti gli oggetti celesti visibili a occhio nudo e al telescopio sotto la guida degli esperti ...

Alla scoperta dei fitness trend del 2019 : Aspria Harbour Club svela le tendenze destinate a diventare i must del benessere per il prossimo anno. Il 2019 è ormai alle porte e il proposito di iscriversi in palestra non può più essere rimandato: Aspria Harbour Club, sempre all’avanguardia in fatto di fitness e sport, rivela quali saranno i fitness trend in voga nel 2019: # 1 HIIT – Diventerà la parola d’ordine dei fitness addicted: HIIT, ovvero high intensity interval training, è ...

Monte Bianco - Alla scoperta dell'ottava meraviglia d'Europa : Qualcuno lo ha definito l' ottava meraviglia del Mondo , un luogo dove la neve regna sovrana, un posto in cui la passione per gli sci si mescola al desiderio di misurarsi con sé stessi e la natura. Stiamo parlando del Monte Bianco , il tetto d'...

Alla scoperta del Salento : i barbieri pupari : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Alla scoperta di come Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order è diventato un'esclusiva Switch : Nintendo Switch è diventato popolare anche per l'arrivo di sviluppatori che prima non si erano mai preoccupati portare le loro IP su una console Nintendo.Non dovrebbe dunque sorprendere l'arrivo di un titolo dedicato ai supereroi Marvel su Switch, realizzato da Koei Tecmo, azienda da tempo sotto stretto contatto con Nintendo. Il gioco in questione si intitola Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, ed è stato annunciato in occasione degli ...

San Floro Alla scoperta della filiera del grano : studenti al progetto "Terzo Paradiso" : "Il progetto del Terzo Paradiso consiste nel condurre l'artificio, cioè la scienza, la tecnologia, l'arte, la cultura e la politica a restituire vita alla Terra" - afferma il fondatore . Proprio ciò che fa quotidianamente Michelangelo Pistoletto è il fondatore di una speciale iniziativa di crowdfunding, con la sua startup ...

Astronomia : Alla scoperta del cielo d’inverno alle Scuderie Aldobrandini di Frascati : La magia degli spettacoli nel Planetario entra in scena a Frascati durante le festività natalizie. Dal 29 dicembre al 4 gennaio l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), in collaborazione con il Comune di Frascati – Assessorato alla Cultura, propone presso le Scuderie Aldobrandini un ricco programma di spettacoli nel Planetario digitale itinerante intitolato “Sotto le stelle dell’Epifania” per scoprire, emozionandosi, le ...

Progetto Itinera - Alla scoperta della Sardegna turistica e sostenibile : È l'attività di promozione organizzata dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con la collaborazione dell'Autorità di sistema portuale della Sardegna, nell'ambito del Progetto Itinera. "...

Giacobbo senza confini : dal Messico all'Egitto Alla scoperta dei misteri : Grande capacità affabulatoria unita al rigore scientifico. È il marchio di fabbrica che lo contraddistingue da quando ha cominciato a fare il conduttore e che si porta dietro anche a Rete 4. Da giovedì prossimo (20 dicembre) Roberto Giacobbo riprende il filo delle sue narrazioni ma su una canale diverso da Raidue, dove era stato per quindici anni. E con Freedom - Oltre il confine va a occupare l'ultimo tassello mancante del palinsesto della rete ...