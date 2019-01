AGENTE SCORTA GIOVANNI FALCONE MUORE IN INCENDIO IN CASA Walter Cucovaz | salvo a Capaci

AGENTE di scorta di Falcone muore nell'incendio di casa : si salvò a Capaci per un cambio turno : È morto soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l'appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz , ex poliziotto e ex membro della scorta di ...

Savona - morto a 57 anni Walter Cucovaz. AGENTE nella scorta di Falcone - scampò alla strage per uno “smonto notte” : Era sopravvissuto, per pura fortuna, alla strage di Capaci. E’ morto l’ultimo dell’anno, soffocato dal fumo mentre il fuoco divorava l’appartamento al terzo piano di via delle Ferriere, nel quartiere savonese di Legino: Walter Cucovaz, ex poliziotto e ex membro della scorta di Falcone, se ne è andato così ieri sera, poco dopo le 23. A dare l’allarme è stata una vicina che ha sentito prima l’odore del fumo che poi ha visto uscire da ...