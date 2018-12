Tendenze moda | 10 capi must have del 2019

Tendenze primavera-estate 2019 moda - colori - musthave : Pantone decreta il colore dell'anno : Senza cadere nel volgare: Animalier difficile da indossare Leopardato, zebrato e pitonato hanno invaso tutto il mondo della moda , di cappotti , pantaloni e accessori , ma come possiamo indossarli? ...

Tendenze moda uomo 2018 - vestire da papà trend dell’anno : Aveva già introdotto il tema la primavera-estate 2018 di Balenciaga, ma dopo la pubblicazione dell’ultimo report di Lyst, che a cadenza annuale analizza i dati dei motori di ricerca combinandoli insieme alle mentions sui social media, possiamo dire che è ufficiale: vestirsì come papà è una delle Tendenze più cercate, riprodotte e cliccate di questi ultimi 12 mesi. Renominata testualmente “Dad’s fashion”, o “dadcore” secondo Vogue America, di ...

Le Tendenze? Le detta Instagram : dal marsupio ai cuissardes - tutti i trend della moda social : In un mondo in cui le blogger diventano giornaliste, le ragazze normali diventano modelle e le influencer diventano star, Instagram si conclama la vetrina delle tendenze più in voga a livello internazionale.