Salvini pubblica un falso articolo che annuncia la sua morte : "Adesso scherzano pure sulla mia morte, roba da matti!". Matteo Salvini posta sui social la homepage di un sito fake che si rifà a quella di un vero quotidiano e che annuncia come 'ultim'ora' la scomparsa del ministro dell'Interno, corredando la falsa notizia con la foto dei rilievi dopo un incidente d'auto. Sulla card online postata da Salvini campeggia ovviamente la scritta 'falso' scritto a ...

Salvini pubblica un selfie con pane e Nutella - il web insorge : 'Intanto a Catania cadono le case e a Pesaro uccidono il fratello di un ... : Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj - Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 26 dicembre 2018

Salvini pubblica una foto con pane e Nutella e il web insorge : 'A Catania cadono case' : Esplode la polemica per uno scatto su Instagram postato da Matteo Salvini. Questa mattina il ministro dell'Interno ha pubblicato una foto in cui fa colazione e domanda ai suoi followers: "Il mio Santo Stefano inizia con pane e Nutella e il vostro?". I commenti sono stati però tutt'altro che positivi. Molti utenti hanno infatti fatto presente al vicepremier che nella notte si sono verificati due avvenimenti drammatici: il forte terremoto a ...

Terremoto a Catania - Salvini pubblica foto mentre fa colazione. Le reazioni 'Qui cadono le case e tu pensi ai selfie ' : E ancora: 'A Catania c'è un Terremoto e tu ti spari i selfie con Pane e Nutella? Povero mondo'. Poi su Twitter il ministro ringrazia il lavoro dei Vigili del Fuoco: Grazie agli oltre 100 Vigili del ...

Sondaggio - pur di attaccare Salvini La Repubblica si suicida : A leggere il titolo dell'articolo, "Più fiducia nello Stato e nella politica. L'Italia preferisce la democrazia" viene da pensare al solito titolo ad hoc. E probabilmente nelle intenzioni di chi lo ha redatto sulla seconda pagina di Repubblica era proprio così: dare l'idea di una reazione degli Ital

Di Maio : «Troppe balle di Natale». E pubblica il "vero-falso" della manovra. Salvini : una legge di bilancio da 7 : Di Maio fa il bis e dopo l'elenco delle «cose fatte» di alcuni giorni fa rilancia pubblicando su Instagram una tabella con il 'vero' e il 'falso' che secondo il...

Manovra - Salvini 'Do voto 7 - è solo l inizio del percorso'. E Di Maio ripubblica la lista delle cose fatte : Al Pd, che ha intenzione di fare ricorso alla Consulta, dice: 'Ieri siamo stati in aula fino alle 3 di notte e sentire dare lezioni di buona economia e di italianità da chi ha portato l'Italia a ...

Caro Salvini - come metti insieme il tifo criminale e la pubblica sicurezza? : Chissà che hanno pensato i famigliari di poliziotti, carabinieri e finanzieri morti o feriti per strada, in qualche operazione, agguato, inseguimento. come quello aggredito dagli ultras della Lazio la scorsa settimana a Trastevere, a Roma, mentre difendeva un tifoso dell’Eintracht Francoforte da linciaggio sicuro. O cosa sarà passato per la testa a Marisa Grasso, la vedova di Filippo Raciti. Si diceva, chissà cosa penseranno queste persone di un ...

Twitter pubblica i trend 2018 : il vicepremier Salvini tra i più menzionati : Nelle top ten ci sono altri due politici: Di Maio e Renzi, tutti e due preceduti da Repubblica. Nello sport la Juve vince ancora

Matteo Salvini - David Parenzo cade nel ridicolo : 'Sì - non ci sarò' - e pubblica un vecchio video : 'Io non ci sarò, confermo'. Lo scrive David Parenzo su Twitter dopo che Matteo Salvini ha pubblicato una sua foto per spiegare chi ci sarà e chi non alla manifestazione di sabato a Piazza del Popolo. ...

Matteo Salvini - la vignetta sanguinosa di Repubblica : l'Europa ci travolge - loro se la ridono : Una vignetta 'sanguinosa' contro Matteo Salvini e il governo di M5s e Lega , piazzata a pagina 29 nella prestigiosa pagina di Repubblica che ospita l'editoriale di Eugenio Scalfari . Il quotidiano più ...

Salvini pubblica una lettera di minacce ricevute - in un italiano un po' incerto : "Letterina di minacce, soprattutto alla grammatica italiana, arrivata al ministero... Si tira dritto, baci e abbracci! Sabato prossimo, 8 dicembre alle 11 a Roma in piazza del Popolo, risponderemo con i sorrisi di un mare di italiani perbene!". Così su twitter il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che posta la foto della lettera di minacce ricevuta. Letterina di minacce, soprattutto alla grammatica ...

Salvini a Napoli presiede Comitato ordine e sicurezza pubblica : Napoli, 15 nov., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato nel palazzo della Prefettura di Napoli poco prima delle 9.30 per presiedere la riunione del Comitato per l'ordine e la ...

Al Bano e la foto di Salvini e Isoardi : "Un errore pubblicarla" : Al Bano Carrisi ospite a CartaBianca parla di tutto. Il leone di Cellino San Marco ha infatti raccontato gli ultimi sviluppi sul fronte sentimentale con Romina e Lecciso e ha anche commentato le ...