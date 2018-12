Milan | Pato in lacrime | “voglio tornare in Brasile”

Calciomercato Milan - sfuma Pato! Saudade e la malattia della sorella : il ‘Papero’ vuole tornare in Brasile : Alexander Pato, più volte accostato al Milan, è pronto a ritornare in Brasile: la voglia di giocare nel suo Paese e la volontà di stare vicino alla sorella dopo la malattia, allontanano il ‘Papero’ dai rossoneri Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Higuain e Cutrone e possa risolvere, numericamente, il problema della carenza di punte per il nuovo 4-4-2 varato da Gattuso. In passato era stato ...

Calciomercato Milan - Higuain : il futuro è un rebus. Avanza l’ipotesi Pato : Calciomercato Milan – Gonzalo Higuain è stato senza dubbio il grande colpo di mercato del Milan nella sessione estiva di contrattazioni. L’attaccante argentino tuttavia non ha comunicato la stagione in maniera così positiva come ci si sarebbe potuti aspettare. A mancare infatti sono stati i suoi gol come invece ci aveva abituato il Pipita in […] L'articolo Calciomercato Milan, Higuain: il futuro è un rebus. Avanza ...

Calciomercato Milan – Pato non convince - Ibra e Quagliarella rifiutano i rossoneri : spunta un nome a sorpresa : Calciomercato Milan, alcune trattative si sono arenate, Leonardo dunque sonda il terreno per una nuova pista molto affascinante Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo sta provando a districarsi tra le necessità della rosa di Gattuso ed i paletti del Fair Play finanziario. Tutti i nomi sondati sino ad ora, non sembrano convincere la società per svariati motivi. Pato ad esempio porta con sé tutti i dubbi di competitività relativi al ...

Pato torna al Milan? Ecco le condizioni : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Pato dovrà abbassarsi l'ingaggio e convincere il club cinese a lasciarlo partire in prestito fino a giugno.

Calciomercato Milan - possibile il ritorno di Pato a gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande attenzione per mettere a segno alcuni importanti colpi di mercato nella prossima sessione invernale. Uno dei nomi piu' caldi per rinforzare il reparto offensivo del Milan è quello di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese sarebbe il primo obiettivo di Leonardo e Maldini per rinforzare il reparto offensivo. Tuttavia, nelle ultime ore l'affare Ibrahimovic si è complicato non poco. Il centravanti ex Barcellona, ...

Milan - Ibra in stand-by : da Sturridge e Origi a Pato - tutte le alternative : ad altri due: sempre secondo Il Corriere dello Sport , nel mirino di Leonardo ci sono anche Pedro Guilherme del Fluminense ed Everton del Gremio , che però ha caratteristiche diverse rispetto a Ibra. ...

Milan - Tardelli boccia Ibrahimovic e Pato : 'Sono perplesso' : Marco Tardelli , ex centrocampista di Inter e Juventus , campione del mondo nel 1982, scrive su La Stampa del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic e Pato : 'Quando leggo che si vuole migliorare l'attacco con Pato ed Ibrahimovic, rimango perplesso e non riesco ad ...

Bandiera a mezz'asta a Palazzo Marino e un 'posto occupato' nei teatri Milanesi : ... alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, e una ricca serie di iniziative e appuntamenti dedicati al mondo femminile. Bandiera a mezz'asta a Palazzo Marino Grazie all'impegno della Delegata del ...

Pato - il ritorno al Milan per spezzare la 'maledizione cinese' : Questa l'apertura di Pato al Milan di Leonardo, nell'intervista rilasciata a ottobre al Corriere dello Sport . Se son rose fioriranno... a gennaio!

Milan - il mercato di gennaio è già iniziato : Ibrahimovic o Pato per l'attacco : Una sosta davvero necessaria in casa Milan . Da una parte per permettere ai giocatori non al meglio di recuperare dai rispettivi infortuni, dall'altra per permettere alla dirigenza di fare un punto ...

Pato accostato al Milan - l’attaccante sbotta sui social : Pato non sembra intenzionato a lasciare il Tianjin Quanjian nella prossima sessione di calciomercato, il centravanti ha affidato a Twitter il proprio sfogo “Non ho detto che voglio lasciare il Tianjin Quanjian. Non ho detto che torno al San Paolo e non ho detto che voglio tornare al Milan“. Pato sbotta su Twitter e come spesso accade affida ai social un importante sfogo in chiave calciomercato. Si è fatto infatti un gran ...

Calciomercato Milan - Pato potrebbe tornare a gennaio : Come riportato dal Corriere dello Sport Pato ha un contratto con il Tianjin Quanjian che scadrà nel dicembre del 2019. Di fatto fra un anno. Il Milan vuol però accelerare e chiudere subito l'affare. ...

Biglietti per i Backstreet Boys a Milano nel 2019 - unico concerto in Italia per l’album DNA anticipato dal singolo Chances : I Backstreet Boys a Milano nel 2019 per una sola data Italiana del loro DNA World Tour. La tournée mondiale seguirà il rilascio del nuovo disco di inediti della band americana che dopo 18 anni torna nelle arene indoor. Il tour partirà nel 2019 e li vedrà protagonisti di molti concerti in giro per il mondo. L'Italia non sarà esclusa dal loro giro: i Backstreet Boys a Milano nel 2019 terranno un unico evento Italiano in programma al Mediolanum ...

Milan - contatti fra Leonardo e Pato : SIVIGLIA - Prende quota l'ipotesi di un ritorno a gennaio di Alexandre Pato al Milan . L'attaccante brasiliano, attualmente in forza al Tianjin Quanjian , l'ex formazione di Paulo Sousa , ha un ...