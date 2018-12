Mattarella | Salvini | “Contento che abbia parlato di sicurezza Con noi Italia ha

Salvini sul messaggio di Mattarella : «Condivido le sue riflessioni» : 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e delle multinazionali. Condivido le riflessioni del Presidente e le faccio mie, col lavoro che ho già ...

L'ex dc Sergio Mattarella è il vero uomo dell’anno Padrino involontario del matrimonio Di Maio-Salvini Il discorso : "La procedura Ue evitata dà fiducia e stabilità" : Per me il premio di uomo dell’anno spetta a Sergio Mattarella . Perché è stato il nostro dodicesimo presidente della Repubblica a dare inaspettatamente il là, dalle stanze ovattate del Colle, alla profonda rivoluzione politico-istituzionale italiana, favorendo... Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - il discorso di fine anno subito dopo Sergio Mattarella : così brucia Di Maio e Di Battista : Le mani sul Capodanno. Non c'è limite per Matteo Salvini , che da Bormio registrerà un video messaggio agli italiani per la notte di San Silvestro. Nessuna sovrapposizione con il tradizionale discorso ...