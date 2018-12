Il discorso di Mattarella | Sdoganati i buoni sentimenti

Quirinale - il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Rivedi il discorso integrale : Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella L'articolo Quirinale, il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella. Rivedi il discorso integrale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mattarella - discorso di fine anno : “Sicurezza si realizza se garantita la convivenza. Auguri agli italiani e agli immigrati” : Il bisogno di sicurezza che nasce dalla difesa dei “valori positivi della convivenza”. Ma anche dalle “garanzie di lavoro, istruzione e attenzione per giovani e anziani”. Poi la necessità di unità e compattezza come comunità. Quindi la legge di Bilancio licenziata in tempo che permette ora di guardare con fiducia al futuro, a patto che si garantisca un adeguato confronto in Parlamento. E gli Auguri finali che ha rivolto ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La sicurezza si realizza se è garantita la convivenza. Manovra - si assicuri confronto in Parlamento” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza e fiducia come comunità. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione ...

Mattarella - il discorso di fine anno : “La vera sicurezza si realizza se garantiti valori della convivenza. No a zone franche di illegalità” : “La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza”. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo quarto messaggio di fine anno ha parlato del bisogno di sicurezza del Paese, ma anche dell’importanza di ritrovare compattezza come comunità e il bisogno di ritrovare la fiducia. “sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle ...

Il discorso di fine anno di Sergio Mattarella : “Siamo una comunità - ricordiamocelo sempre” : Il tradizionale discorso di fine anno di Sergio Mattarella, trasmesso a reti unificate, arriva in un momento particolarmente delicato per la vita politica e istituzionale del nostro Paese. Il Presidente della Repubblica ha ricordato Antonio Megalizzi e ha espresso la sua vicinanza per i terremotati e gli sfollati di Genova e dell'Etna.Continua a leggere

Matteo Salvini - il discorso di fine anno subito dopo Sergio Mattarella : così brucia Di Maio e Di Battista : Le mani sul Capodanno. Non c'è limite per Matteo Salvini , che da Bormio registrerà un video messaggio agli italiani per la notte di San Silvestro. Nessuna sovrapposizione con il tradizionale discorso ...