Botti di Capodanno vietati a Roma Sequestri in tutta Italia

Capodanno - le città che vietano i Botti : Capodanno 2019: i concerti in piazza del 31 dicembre2. Vinicio Capossela - Roma3. Benji & Fede - Bari4. Baby K - Firenze5. Francesco Renga - Firenze6. Francesco Gabbani - Milano7. Antonello Venditti - Otranto8. Gianna Nannini - Castelsardo9. Måneskin - Olbia10. «L' Anno che verrà» - Matera11. Max Gazzè - Salerno12. Clementino - Salerno13. I Ministri - Prato14. J-Ax - Pescara15. Nek - Rimini16. The Kolors - Sanremo17. Subsonica - ...

Botti a Capodanno - Salvini sui social : “Divertitevi ma usate la testa” : “Domani sera divertitevi ma usate la testa, garantendo l’incolumità vostra, delle persone e degli animali“. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commentando il maxi sequestro di Botti di Capodanno a Firenze. “In generale – ha sottolineato Salvini in un post su Facebook – la Guardia di Finanza ha effettuato nei giorni scorsi oltre 700 interventi su esplosivi e fuochi ...

Capodanno sicuro - a Roma divieto di Botti e fuochi d'artificio : sindaco firma l'ordinanza : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto ...

Anche i vip dicono "no" ai Botti di Capodanno : C"è chi lo ha fatto dal posto di vacanza, chi nella propria casa, chi invece all"aperto, ma tutti i vip che abbiamo contattato si sono mobilitati per dare il proprio sostegno alla nostra campagna contro l"uso dei botti di Capodanno. Lo hanno fatto registrando per noi un piccolo video che dissuada dall"uso di materiale pirotecnico e invita a festeggiare in modo più tranquillo.Ognuno di loro che abbia o meno un animale ha capito l"importanza di ...

Raggi ha ordinato il divieto totale dei Botti a Capodanno : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti di fine anno. Il provvedimento prevede il divieto assoluto di usare materiale esplodente come fuochi artificiali, razzi e giochi pirotecnici: sarà in vigore dalle 00.01 del 31 dicembre 2018 alle 24.00 dell'1 gennaio 2019, su tutto il territorio di Roma Capitale. Sono escluse ...

Come regolarsi con i Botti e i divieti di Capodanno - città per città : Bari Un'ordinanza comunale ha vietato la vendita e l'uso di petardi e fuochi d'artificio su tutto il territorio comunale ad eccezione degli spettacoli autorizzati. Palermo A Palermo è vietata la ...

Come regolarsi con i Botti e i divieti di Capodanno - città per città : Quasi ovunque sarà vietato il possesso di spray urticanti, mentre per petardi e fuochi d'artificio dipenderà dalle ordinanze in vigore

Firenze. Sequestrati 100 mila Botti di Capodanno : All’incirca 100 mila botti di Capodanno sono stati Sequestrati dai Finanzieri di Firenze. Sono l’equivalente di oltre 3 tonnellate di

I consigli contro i pericoli da Botti di Capodanno - gli artificieri dell'Arma : 'per difendersi fondamentale la distanza' : Tanti e preziosi i consigli forniti stamane dagli artificieri dell'Arma dei Carabinieri di Lecce per evitare danni a cose e persone durante l'esplosione dei botti di Capodanno. Di seguito il vademecum ...

Botti di Capodanno : i consigli per proteggere Micio e Fido : Manca poco più di un giorno alla notte di san Silvestro che come ogni anno saluterà la fine del 2018 e l’inizio del nuovo anno, anche per questa fine 2018 non mancheranno i Botti di Capodanno che tanto male fanno a uomini ed animali, per quanto riguarda gli umani se da una parte si ricorda che sono ben 5 anni che non ci scappa il morto nella notte di San Silvestro nell’ultimo quinquennio i feriti sono stati complessivamente 1200 (*) ...

Capodanno - l'appello dell'Oasi felina : "I Botti spaventano gli animali - teneteli vicini" : botti, fuochi d'artificio e giochi pirotecnici. Il loro utilizzo nelle ore a cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno aumenterà a dismisura. Con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, saranno in ...

Capodanno - l’On. Brambilla ai Sindaci : “Bandire i Botti - sono pericolosi per persone e animali” : “Anche quest’anno rinnoviamo l’appello alle amministrazioni comunali perché vietino botti e fuochi d’artificio la notte di san Silvestro”. Lo dice in un videomessaggio su internet l’On. Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente. “Gli artifici pirotecnici – prosegue l’ex ministro – rappresentano un grande pericolo sia per le persone che per gli animali. I selvatici possono anche ...