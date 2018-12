Astronomia | addio a Nancy Roman | la “mamma” del telescopio Hubble

meteoweb.eu

(Di lunedì 31 dicembre 2018) E’ morta in un ospedale di Germantown, nel Maryland, all’età di 93 anni l’astronoma statunitenseGrace, conosciuta come la “mamma di” per il suo importante contributo alla costruzione del celebrespaziale. L’annuncio della scomparsa è stato dato alla stampa da sua cugina, Laura Verreau.è stata il primo capo astronomo della NASA nei laboratori di scienze spaziali e al tempo stesso la prima donna a ricoprire una posizione esecutiva nell’agenzia. Il suo contributo nel rendere realtà ilspazialele è valso il soprannome di “Mother of“.venne lanciato in orbita nel 1990 e nel corso di decenni ha permesso di ottenere immagini a risoluzione estremamente elevata.Credit: NASA Nata a Nashville, nel Tennessee, il 16 maggio 1925,Gracecoltivò la passione per ...