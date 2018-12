Terremoto di magnitudo 3 2 nella notte romana | tanta paura ma nessun danno

Blastingnews

: #Terremoto di magnitudo 3.2 a est di Roma - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.2 a est di Roma - repubblica : ?? Terremoto a Roma, magnitudo 3.2: epicentro Gallicano. Il sisma 52 minuti dopo mezzanotte - repubblica : Terremoto a Roma, magnitudo 3.2: epicentro Gallicano [news aggiornata alle 01:45] -

(Di domenica 30 dicembre 2018)agitata per moltissimi romani che, 52 minuti dopo la mezzadi sabato, sono stati svegliati da una breve ma forte scossa di. L'epicentro del sisma è stato registrato tra Gallicano e Colonna, a 24 chilometri dalla capitale.Nonostante abbia avuto unabassa di 3.2 gradi ed una profondità di circa 10 chilometri, il sisma ha comunque messo in agitazione molte persone, alcune delle quali, svegliatesi di colpo, sono scese in strada chiedendo aiuto....