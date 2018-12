Oroscopo e sesso | qual è la vostra posizione ideale?

vanityfair

: RT @Lucyfero75: Oroscopo 2019: Amore: là fuori c'è qualcuno che ti ama, sii ottimista. Lavoro: nuove proposte e miglioramenti economici.… - Odyxeus59 : RT @Lucyfero75: Oroscopo 2019: Amore: là fuori c'è qualcuno che ti ama, sii ottimista. Lavoro: nuove proposte e miglioramenti economici.… - giorgiovascotto : RT @Lucyfero75: Oroscopo 2019: Amore: là fuori c'è qualcuno che ti ama, sii ottimista. Lavoro: nuove proposte e miglioramenti economici.… - ShabjOn : RT @Lucyfero75: Oroscopo 2019: Amore: là fuori c'è qualcuno che ti ama, sii ottimista. Lavoro: nuove proposte e miglioramenti economici.… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) Ariete (21 marzo - 19 aprile)Toro (20 aprile - 20 maggio)Gemelli (21 maggio - 20 giugno)Cancro (21 giugno - 22 luglio)Leone (21 giugno - 22 luglio)Vergine (23 agosto - 22 settembre)Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)Acquario (20 gennaio - 18 febbraio)Pesci (19 febbraio - 20 marzo)Ilè decisamente la parte più divertente di una relazione. Se lo si fa con la persona giusta e in unaadatta a entrambi, preciserete voi. Se mentre per la persona, è solo il vostro cuore che vi saprà far capire se colui che state frequentando può essere il partner per la vita, per lasessuale, possiamo chiedere una mano allo zodiaco.Il segno zodiacale, infatti, come sappiamo bene, rivela tanto della nostra personalità, di ciò che ci piace o meno, anche a letto. Ecco, ...