M5s | “Democrazia sotto attacco di lobby Pd e Fi complici” Opposizioni insorgono e il

ilfattoquotidiano

: Dovevano aprire il Parlamento e invece l’hanno chiuso. Dovevano difendere la Costituzione e l’hanno calpestata. Gri… - lucianonobili : Dovevano aprire il Parlamento e invece l’hanno chiuso. Dovevano difendere la Costituzione e l’hanno calpestata. Gri… - AndreaMarcucci : M5S e Lega approvano con il favore della notte la #leggebilancio che il Parlamento non ha mai potuto vedere. E' una… - davidefaraone : Dopo questo intervento in Senato del presidente della commissione bilancio del M5S ti aspetti che diano al parlamen… -

(Di domenica 30 dicembre 2018) “Siamo. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana”. E lesono “complici” ed “eterni zerbini dei potenti”. In più, c’è anche la “longa manus della stragrande maggioranza dei media”. Un post pubblicato sul Blog dell Stelle alle 11.03 scatena la bagarre alla Camera, con lechee chiedono al ministro Riccardo Fraccaro di prendere le distanze e il presidente della Camera, Roberto Fico, difende il lavoro di Pd e Forza Italia: “La democrazia non è, è loro diritto opporsi alla legge di Bilancio”.Il day after della fiducia incassata a Montecitorio e le ore precedenti l’approvazione finale scatenano una nuova ...