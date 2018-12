L' album ' Atlantico' di Mengoni è re delle hit nella settimana di Natale

Disco di platino per Marco Mengoni con l’album Atlantico ancora primo in classifica : Un Natale e un compleanno da Disco di platino per Marco Mengoni che domani potrà festeggiare alla grande il suo ultimo album Atlantico, il quale ha già superato 50.000 copie vendute in meno di un mese dalla pubblicazione dopo il Disco d’oro conquistato subito dopo la prima settimana. Lo ha annunciato lui stesso su tutti i social poco fa, nonostante i FIMI Awards questa settimana ritarderanno di alcuni giorni per via delle vacanze natalizie e ...

Marco Mengoni - 30 anni con un album "Atlantico" : In Italia (e non solo,ormai) dici Marco Mengoni e immediatamente pensi a una delle popstar più affermate del Paese: sembrano lontanissimi gli anni del suo esordio, come se lui fosse sempre stato uno dei Big della musica italiana. E invece, a fare bene i conti, Mengoni è sì uno dei cantanti più influenti del panorama musicale italiano, ma tra i primati di cui può vantarsi c’è anche quello di aver costruito una carriera incredibile in meno di ...

Marco Mengoni - uscito il suo nuovo album 'Atlantico' : da aprile inizia il Tour : Si intitola 'Atlantico' il nuovo album di Marco Mengoni uscito lo scorso venerdì 30 novembre. L'album, il quinto in studio dell'artista vincitore di Sanremo 2013 con il brano "L'Essenziale", è una sorta di diario musicale in cui racconta il lungo viaggio fatto in giro per il mondo con lo zaino in spalla. Un viaggio in cui è entrato in contatto con tante culture diverse, da cui si è lasciato ispirare ritornando a casa pieno di idee. Ci sono ...

Marco Mengoni racconta Atlantico - il nuovo album tra velocità e lentezza con una riflessione sul tempo che scorre : Marco Mengoni racconta Atlantico, il nuovo disco di inediti disponibile da oggi, venerdì 30 novembre 2018. Atlantico arriva dopo due anni di silenzio nel corso dei quali Marco ha compiuto un percorso introspettivo ponendosi domande su errori e possibilità. Interrogativi su ciò che poteva aver sbagliato e ciò che invece non aveva mai tentato per paura hanno guidato il suo periodo di pausa, composto anche da una serie di esperienze ...

Atlantico è il nuovo album di Marco Mengoni : Avevamo già parlato del suo talento non solo dal punto di vista vocale, ma anche da quello del gusto di cambiare: stiamo parlando del cantante dei record Marco Mengoni. Ad ogni nuovo album, l'artista lanciato da X factor, non si limita ad "accontentare" i fan andando sul sicuro, ma tenta sempre di stupirli con la sua continua ricerca verso suoni e contaminazioni ancore non esplorati nel panorama musicale italiano. Almeno per quanto riguarda la ...

Esce "Atlantico" - il nuovo album di Marco Mengoni : sono rinato viaggiando : 'Due anni in cui ho scoperto me stesso'. Nel disco anche un duetto con Celentano Marco Mengoni e Adriano Celentano sono l'accoppiata vincente del nuovo album del cantautore romano intitolato Atlantico.

Mengoni presenta il nuovo album : 'Atlantico è lentezza e bellezza' : 'La parola chiave del mio nuovo disco è lentezza. Ho dovuto viaggiare molto per scriverlo, ho sorvolato l'Atlantico: da qui il nome dell'album'. Marco Mengoni racconta il suo nuovo disco in uscita il ...

Svelato il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni per la presentazione del nuovo album : Il programma di Atlantico Fest di Marco Mengoni ci introduce nel mondo del nuovo album che sarà rilasciato il 30 novembre proprio con il titolo di Atlantico, per richiamare l'oceano di emozioni che ha voluto includere nella sua prossima prova di studio. I Festeggiamenti per il ritorno in musica dopo i singoli Voglio e Buona Vita avranno inizio il 29 novembre con i primi eventi alla Torre Velasca, per continuare poi con le prime sessioni live ...

Tom Walker, Muhammad Ali, La casa azul, Mille lire, Intro della ragione, La ragione del mondo, Amalia feat. Vanessa Da Mata e i Selton, Rivoluzione, Everest, I giorni di domani, Atlantico, Hola

