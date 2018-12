Juve | l' arrivo di Todibo può liberare un difensore

Juventus - colpo di Paratici per l'area scouting : in arrivo l'ex Napoli Fusco : colpo per lo staff tecnico in casa Juventus. Nei prossimi giorni - scrive il Corriere dello Sport - arriverà Filippo Fusco , ex direttore sportivo di Verona e Bologna, nonché dirigente del Napoli. L'accordo tra il dirigente e Fabio Paratici è stato praticamente trovato, mancano solo da ...

Juve - altra firma in arrivo : Paratici offre il doppio! : Secondo Rai Sport , la Juve vuole anche la firma di Bentancur su un ennesimo rinnovo. L'intenzione Juventina è quella di rinnovare con Bentancur, che ha un contratto fino al 2022. Attualmente guadagna appena 1 ...

Calciomercato Juventus - si profila un colpo pazzesco per i bianconeri : in arrivo un big in scadenza : La Juventus è già concentrata sulla prossima finestra di mercato, i nomi sul taccuino di Paratici fanno sognare i tifosi bianconeri Messo al sicuro il titolo d'inverno con la vittoria sulla Roma , la ...

Claudio Marchisio : 'Juventus - era il momento di dirsi addio'/ L'arrivo di Cr7 : 'I miei figli mi hanno sgridato : Claudio Marchisio tra l'addio alla Juventus e la nuova avventura allo Zenit: 'I bianconeri hanno la consapevolezza di poter vincere la Champions'.

Jorge Mendes svela il retroscena dell’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : “credevo fosse impossibile - poi…” : Jorge Mendes parla al Golden Boy 2018, l’agente di Cristiano Ronaldo ribadisce le motivazioni che hanno portato CR7 alla Juventus Jorge Mendes si è presentato oggi a Torino in occasione della cerimonia di premiazione del Golden Boy 2018. L’agente di Cristiano Ronaldo, premiato come Best European Player’s agent, una volta salito sul palco ha riferito ai presentatori dell’evento: “il merito dell’arrivo di ...

Torino-Juventus - in arrivo la vittoria numero 15 dei bianconeri. Roma-Genoa - ultima chiamata per Di Francesco : l’esonero è a 3 - 50 su Sisal Matchpoint : Il Derby della Mole Torino-Juventus è il match di punta della sedicesima giornata. I bianconeri arrivano dalla clamorosa sconfitta di Champions con lo Young Boys, ma in campionato conservano un’imbattibilità fatta di 14 vittorie e 1 pareggio. I granata sognano lo sgambetto alla rivale di sempre e sono reduci da 4 risultati utili consecutivi, ma non vincono un derby dal 2015. Difficile che la squadra di Allegri perda due gare di fila, ...

Calciomercato Juventus - in arrivo offerta da ottanta milioni per Pogba o Isco (RUMOURS) : La Juventus vorrebbe festeggiare Natale e Capodanno con un grande colpo di mercato a centrocampo, il settore che secondo la dirigenza bianconera dovrebbe essere rinforzato nella prossima sessione invernale. Il principale obiettivo della Juventus per gennaio sarebbe Paul Pogba, fortissimo centrocampista di proprietà del Manchester United. Pogba fu venduto dalla Juventus oltre due anni fa per centocinque milioni di euro (e divenne a quel tempo il ...

Juventus - contro l’Inter in arrivo il record d’incassi per lo Stadium in A : L'Allianz Stadium si veste a festa per il big match contro l'Inter: si va verso il nuovo record d'incassi in Serie A L'articolo Juventus, contro l’Inter in arrivo il record d’incassi per lo Stadium in A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Alex Sandro - Chelsea alla finestra : in arrivo maxi offerta : Juventus-Alex Sandro- Potrebbe esser giunta al capolinea l’avventura di Alex Sandro in maglia bianconera. Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla stampa inglese, il laterale sinistro potrebbe presto lasciare la Juventus per accasarsi al Chelsea. Un affare che potrebbe decollare e maturare solamente a cavallo della prossima estate. La Juventus potrebbe aprire alla cessione del terzino brasiliano […] L'articolo Juventus-Alex ...

Calciomercato Juventus - i tifosi possono sognare dopo le dichiarazioni di Dybala : colpo in arrivo? : Le parole di Paulo Dybala al Corriere dello Sport possono far sognare i tifosi della Juventus. L’attuale numero dieci bianconero ha parlato di chi lo ha preceduto, cioè Paul Pogba, che non sta entusiasmando con la maglia del Manchester United. L’argentino ha dichiarato: “Con Paul siamo rimasti in contatto da quando è andato allo United. Siamo amici, chissà che un giorno potremo tornare a giocare di nuovo insieme. Io allo ...

Calciomercato : in arrivo il primo colpo della Juventus per 50 milioni [NOMI - FOTO - DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Fabio Ferrari ...