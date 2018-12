: Juncker: l'Unione europea non crollerà - TelevideoRai101 : Juncker: l'Unione europea non crollerà - EDICTrentino : Puoi rivedere qui il discorso sullo stato dell'Unione di Jean-Claude Juncker del 12 settembre #siamoeuropa… - TerlizziGerardo : RT @TerlizziGerardo: Dopo la vittoria del 4 Marzo , chiusi porti e confini ai clandestini irregolari, un piano andato storto all'Unione Ue,… -

"L'Europa non". Parola del presidente della Commissione, in un'intervista al "Welt am Sonntag". "Non c'è nessuna ragione di disperare dell'Europa, anche se è vero che è legittimo preoccuparsi", afferma parlando delle prossime elezioni europee, delle forze populiste e della fine del suo mandato.chiede ai partiti tradizionali di non seguire i populisti. Occorre invece moastrare "che sanno fare solo del rumore ma non hanno nessuna soluzione concreta" per affrontare i problemi.(Di domenica 30 dicembre 2018)