Incendio in un' abitazione a Bra | già a fuoco dieci metri di colmo del tetto

Arezzo - Incendio in abitazione : 2 morti : 8.06 Due persone anziane sono morte e due donne di 27 e 56 anni sono rimaste ferite a causa dell'incendio divampato in un'abitazione. Il fatto è avvenuto intorno alle 4.40 in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto che constatare la morte dei due anziani. Le donne ferite sono state portate all'ospedale di Sansepolcro in codice giallo In corso gli ...

Muore in Incendio della sua abitazione : 0.01 Un uomo di 67 anni è morto a Lentella (provincia di Chieti) in un incendio esploso nella sua abitazione. A dare l'allarme una donna che stava tornando acasa e ha notato le fiamme e il fumo. Quando sono giunti i Vigili del fuoco dal distaccamento di Vasto, una volta domate le fiamme, hanno trovato a terra il cadavere dell'uomo che viveva da solo nel piccolo comune del Vastese.

Incendio in una abitazione di Prato : trovati morti padre e figlia : Due persone sono state trovate morte all'interno della loro casa a Prato dai vigili del fuoco, intervenuti per un Incendio nell'appartamento. Si tratta di un anziano disabile di ottantaquattro anni e della figlia cinquantasettenne. In corso d'accertamento le cause che hanno provocato le fiamme.Continua a leggere

Incendio distrugge abitazione - paura nella notte a Gallipoli : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Incendio in una abitazione a Sarnano : muoiono madre e figlio disabile | : I vigili del fuoco, intervenuti verso l'una di notte, hanno salvato un 68enne in sedia a rotelle che si trovava in casa. Due carabinieri hanno riportato ustioni superficiali alle mani. Il rogo si ...

Incendio in abitazione a Sarnano - morti donna e figlio invalido : Una donna e suo figlio invalido sono morti nell'Incendio della loro abitazione la scorsa notte a Sarnano , Macerata, in località Case Rosse. Rita Funari, 64 anni, è stata trovata dai carabinieri senza ...

Sarnano - Incendio in un'abitazione : due persone morte : Due persone sono morte a causa di un incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un'abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano.I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all'una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c'è stato nulla da fare e sono state estratte già decedute. Le cause dell'incendio ...

Incendio in un'abitazione a Sarnano - nel Maceratese : due morti - : I vigili del fuoco, intervenuti verso l'una di notte, hanno salvato una terza persona che si trovava nella casa. Ancora da accertare le cause del rogo

Incendio in un’abitazione a Sarnano : due morti : Due persone sono morte a causa di un Incendio che si è sviluppato la notte scorsa in un’abitazione di due piani in campagna nel Comune di Sarnano, una delle zone colpite dal terremoto del 2016. I vigili del fuoco di Tolentino, Macerata e Ascoli Piceno, intervenuti attorno all’una di notte, sono riusciti a mettere in salvo una terza persona che si trovava nella casa ma per le altre due non c’è stato nulla da fare e sono state ...

Incendio in un'abitazione a Palermo : proprietario morto carbonizzato : Un uomo è morto per un Incendio divampato nel proprio appartamento, in via Giuseppe Giusti a Palermo. La vittima, Vincenzo Giamo aveva 69 anni è stata trovata carbonizzata. Le fiamme sono divampate al ...