Congo,seggi aperti per le presidenziali

per le elezioniposticipate in, che potrebbero portare al primo passaggio di potere pacifico e democratico del Paese. Ma si temono disordini per la decisione di impedire il voto a circa un mln di persone a causa dell'epidemia di Ebola nell'Est. Inoltre, gli elettori utilizzano per la prima volta dispositivi elettronici, il che fa temere che il risultato della consultazione possa essere manipolato.(Di domenica 30 dicembre 2018)