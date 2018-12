Aru 2019 | la vendetta

Ciclismo - l’Italia cerca volti nuovi per le corse a tappe nel 2019. I giovani da seguire sulle orme di Nibali e Aru : Il 2018 è stato molto probabilmente una delle peggiori annate nei tempi recenti per quanto riguarda il Ciclismo italiano nelle corse a tappe. Le stelle su cui il Bel Paese si appoggia da anni, Fabio Aru e Vincenzo Nibali, purtroppo non sono riusciti a mantenere le aspettative per motivi vari: il sardo ha deluso sia al Giro che alla Vuelta, mostrando una condizione davvero da dimenticare, mentre il siciliano è stato colpito dalla sfortuna al Tour ...

Ciclismo - il calendario del 2019 di Fabio Aru. Il programma gare del Cavaliere dei Quattro Mori : Fabio Aru andrà a caccia di riscatto nel 2019, la sua ultima stagione è stata estremamente deludente, non all’altezza delle aspettative della vigilia e del talento del sardo che sperava in ben altri risultati. Il ritiro al Giro d’Italia, la deludente Vuelta di Spagna, la rinuncia al Mondiale, i vari problemi fisici hanno fiaccato il Cavaliere dei Quattro Mori che ora sta ricaricando le pile e si lancia verso un’annata ...

Ciclismo - i rinforzi della Bahrain Merida di Vincenzo Nibali per il 2019. CAruso e Dennis gregari di lusso per lo Squalo : Mentre si avvicina a grandi passi il 2019, la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali ha ufficializzato il proprio organico per la prossima stagione ciclistica. Lo Squalo dello Stretto ha già espresso più volte le proprie intenzioni: tentare l’accoppiata Giro d’Italia e Tour de France per mettersi alla prova e per riscattarsi dopo un’annata decisamente poco fortunata nelle grandi corse a tappe. La formazione diretta da Brent Copeland ...

Tour de France 2019 - i partecipanti già confermati e quelli in dubbio. Nibali e Aru sfideranno Froome - Thomas ed i francesi : L’anno volge al termine, una nuova stagione per il ciclismo internazionale si appresta ad iniziare. Arrivano giorno dopo giorno le prime conferme sulle partecipazioni alle corse per quanto riguarda i migliori ciclisti al mondo nel 2019: tempo di programmazione questo che anticipa le festività. Se per il Giro d’Italia sono già tantissimi i nomi certi al via, più difficile è stilare una startlist provvisoria per il Tour de France ...

VIDEO La nuova maglia di Fabio Aru - presentata la divisa della UAE Emirates per il 2019 : Oggi è stata ufficialmente presentata la nuova maglia dalla UAE Emirates, team che milita nel World Tour e di cui fa parte Fabio Aru. L’abbigliamento, prodotto da Champions System, si distingue per l’eleganza del disegno centrale che rimanda alla bandiera degli Emirati Arabi Uniti e per la nitidezza del bianco che permette così di mettere in risalto i colori degli sponsor principali (tra cui spiccano in particolar modo Fly Emirates ...

Ciclismo – Fabio Aru non si sbilancia - ma il 2019 del sardo sembra… giallo : “il Tour è più adatto alle mie qualità” : Fabio Aru ed i progetti per il 2019: il sardo della UAE non ha ancora deciso, ma le sue intenzioni sembrano indirizzate verso il Tour de France Il 2018 non è stato un anno troppo soddisfacente per Fabio Aru, ma il sardo della UAE Team Emirates non è un tipo che si arrende alle prime difficoltà. Dopo il primo ritiro con la sua squadra, Fabio Aru è pronto a prendere le sue decisioni per la stagione 2019 di Ciclismo e ricominciare in una ...

Ciclismo – Fabio Aru al Tour de France 2019? Il direttore sportivo della UAE Emirates dà un indizio importante : Fabio Aru potrebbe disputare il Tour De France 2019, il ciclista sardo considerato dal suo direttore sportivo una buona pedina da schierare alla Grande Boucle Al contrario di Vincenzo Nibali, che ha rivelato tutti i suoi appuntamenti della prossima stagione (VEDI QUI), rimangono sconosciuti gli obiettivi di Fabio Aru nel 2019. Il direttore sportivo della UAE Emirates, Joxean Fernández Matxin, però fa trapelare alcuni dettagli interessanti ...

Ciclismo - primo ritiro stagionale in Spagna per la UAE Emirates. Fabio Aru decide i programmi per il 2019. C’è Gaviria : Fabio Aru sta cercando di ricaricare le pile dopo un durissimo 2018 durante il quale non è mai riuscito a brillare: il ritiro al Giro d’Italia, la pessima Vuelta di Spagna e la rinuncia forzata al Mondiale devono essere dimenticati il più in fretta possibile. Il Cavaliere dei Quattro Mori vuole lasciarsi tutto alle spalle e riparte dal primo raduno con la sua UAE Emirates: fino al 21 dicembre il sardo si allenerà con gli altri 28 corridori ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Sharpe e SildAru vincono a Copper Mountain : A Copper Mountain (USA) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di halfpipe, disciplina di sci freestyle. Al femminile è arrivato l’annunciato successo dell’estone Kelly Sildaru, micidiale classe 2002 che ha conquistato il secondo successo stagionale e che punta dritta alla Sfera di Cristallo. La baltica si è imposta con un netto 93.00 riuscendo così a prevalere nei confronti della canadese Cassie Sharpe, ...

Ciclismo - i corridori italiani nelle squadre World Tour nel 2019. CAruso - Nizzolo e Ganna cambiano team - arrivano Mareczko e Moschetti : Tante conferme, ma anche qualche importante cambiamento per i corridori italiani nelle squadre World Tour di Ciclismo in vista della prossima stagione. Nel 2019 vedremo i nostri atleti di punta nelle medesime squadre a partire da Elia Viviani, che sarà sempre più il faro della Deceuninck-Quick Step, vista la partenza di Fernando Gaviria. Vincenzo Nibali è pronto a tornare grande protagonista in una Bahrain Merida in cui ritroveremo anche ...

Ciclismo - Fabio Aru verso il Tour de France nel 2019? Percorso più favorevole rispetto al Giro con 60 km a cronometro : Fabio Aru vuole lasciarsi alle spalle una stagione davvero fallimentare, caratterizzata dal ritiro al Giro d’Italia e da una Vuelta di Spagna decisamente sottotono. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha faticato a ingranare nel 2018 e non abbiamo mai visto il suo talento, il corridere capace di indossare la maglia gialla l’anno scorso non è mai riuscito a esprimersi ai suoi livelli e ora deve resettare per farsi trovare pronto nel 2019 ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Turchia! DArussafaka sconfitto col brivido nel finale : L’Olimpia Milano sbanca Istanbul e conquista la quinta vittoria nella sua Eurolega. L’Armani si impone 98-92 sul campo del Darussafaka ed ottiene un successo molto prezioso anche per la sua classifica, visto che la squadra di Pianigiani si conferma nelle posizioni di vertice (record 5-2). Una partita che Milano ha dovuto “vincere più volte”, andando avanti anche sulla doppia cifra di vantaggio, per poi subire la rimonta ...

Calcio - Nations League 2019 : Italia-Portogallo. È sempre più la Nazionale dei giovani. Da DonnArumma a Barella - il nuovo corso che avanza : Luci a San Siro. Il 17 novembre si sta avvicinando e l’Italia di Roberto Mancini si sta preparando al meglio per esibirsi alla “Scala del Calcio” e non deludere il tanto pubblico che ci sarà sugli spalti. Un match particolare quello valido per il quinto turno del gruppo 3 della Nations League 2019. Molto più dei tre punti in palio e molto di più della difficile ma non impossibile qualificazione alla Final Four in gioco. Sì ...