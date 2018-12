Xylella | Emiliano inaugura una serra attrezzata per supportare la ricerca di cultivar

Xylella - Emiliano : “Consegnati i primi ulivi ‘resistenti'” : “Oggi è una giornata importante e di speranza per la nostra agricoltura, ma soprattutto per la rinascita di un territorio, quello salentino, duramente colpito in questi anni dalla Xylella fastidiosa”. Lo hanno detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Leonardo di Gioia, commentando la prima consegna a 160 produttori di circa 11 mila piante di ulivo della ...