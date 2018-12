Roma | Ama e Comune obbligati a impedire i cumuli di rifiuti

Roma - class action contro l euro Ama - richiesto il rimborso della Tari : Non saranno certo i gilet gialli francesi, ma anche Romani si sta ribellando. Lo fanno contro l'impotenza della politica nel risolvere il problema dei rifiuti che hanno totalmente preso possesso della ...

Roma - emergenza rifiuti dopo Natale : cassonetti pieni e anche alcuni casi di roghi. Ama : “2mila operatori in azione” : L’emergenza era stata annunciata e le criticità si sono materializzate. A Roma dopo Natale l’Ama, la municipalizzata dei rifiuti, è chiamata a un’accelerazione per fare fronte all’sos rifiuti. Difficoltà nella raccolta rifiuti si registrano a macchia di leopardo in tutta la Capitale. E immagini di cassonetti stracolmi e sacchetti in strada rimbalzano sul web. alcuni sono stati dati alle fiamme dal centro alla periferia. ...

AUDIO NAINGGOLAN : "VOGLIO TORNARE A Roma"/ Minacciate moglie e figlie - Damascelli : "È in cura in una clinica" : AUDIO choc di Radja NAINGGOLAN: "Voglio TORNARE a Roma". Minacciate moglie e figlie, Tony Damascelli: "È in cura in una clinica per una dipendenza"

Roma - Sousa aspetta la chiamata e Panucci è disposto a lasciare l'Albania : Di Francesco in campo a Trigoria, Sousa su Instagram con la maglia della Juventus e Panucci in vacanza ai Caraibi: la proprietà Usa, durante il Natale, si interroga su questi 3 allenatori. Non c'è in ...

RomaAmarcord : quel 22 dicembre 2001… : Andiamo indietro nel tempo di circa 17 anni ed esattamente al 21 dicembre del 2001. quel giorno si giocava per la 16A giornata di andata del campionato 2001-2002 allo stadio Bentegodi di Verona, la partita tra il sorprendente Chievo di Del Neri (che sostava tra le prime 5 posizioni della classifica ed era fino a quel momento imbattuto in casa) e la Roma (con tanto di scudetto sul petto) di Fabio Capello, impegnata in un testa a testa avvincente ...

Rifiuti Roma - l'Antitrust apre istruttoria su fornitori Ama : "Possibile intesa per non partecipare alle gare" : Verifiche per stabilire se tra Herambiente, Linea Ambiente, A2A, Rea Dalmine, Sogliano Ambiente e CORE ci fosse un'intesa per astenersi da alcune procedure

Meloni : con chiamata esercito 5S ammettono errori Raggi su Roma : “Con un emendamento alla manovra, il M5S ha deciso che sarà l’esercito a tappare le buche di Roma. I militari, che possono essere impiegati in attività di questo tipo unicamente in caso di eventi eccezionali come terremoti o alluvioni, saranno costretti a scendere in campo per rimediare all’incapacità dell’amministrazione grillina. I Cinquestelle ammettono che il loro sindaco Raggi è una calamità naturale per Roma e i ...

Piccolo : Raggi emula Alemanno e chiama esercito per buche Roma : Roma – “Prima fu la naturopatia, poi il piano Marshall, quindi l’asfalto magico… ma le strade di Roma sono sentieri lunari e ora virginiaRaggi emula Alemanno e chiama esercito!”. Cosi’ in un twitter il consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: Raggi emula Alemanno e chiama esercito per buche Roma proviene da RomaDailyNews.

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza Romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...

Nainggolan : "Roma? Ho chiuso i rapporti"/ "Ero amareggiato per come era finita - ma ora all'Inter sono sereno" : Nainggolan e l'addio alla Roma: "Ho chiuso i rapporti. Ero amareggiato per come era finita". Il centrocampista dell'Inter ora ha ritrovato la serenità

Un amore tutto suo - trama - cast e curiosità della commedia Romantica con Sandra Bullock : Una commedia romantica come solo ad Hollywood sanno fare, con una delle regine di questo genere, quella Sandra Bullock (Gravity) che con pochi film divenne una delle fidanzate d’America: Un amore tutto suo (While You Were Sleeping) è il film di Rai2 in onda lunedì 17 dicembre alle 21,15 per la regia di Jon Turteltaub. Nel cast oltre alla Bullock troviamo il bravissimo Bill Pullman e il bel Peter Gallagher per una storia imperdibile secondo ...

Maltempo : nebbia su A1 e A24 - vento forte sulla diramazione Roma Sud : Astral Infomobilità rende noto che si registra “nebbia a banchi sulla A1 Roma-Napoli tra l’allacciamento con la A24 Roma-Teramo e Valmontone. Visibilità a 80 metri. nebbia anche sulla A24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli, anche qui visibilità a 80 metri. vento forte, invece, sulla diramazione Roma sud all’altezza dell’innesto col Raccordo.“ L'articolo Maltempo: nebbia su A1 e A24, vento forte sulla diramazione Roma Sud sembra essere ...