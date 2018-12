Musica | è morto Norman Gimbel | firmò la sigla di Happy Days e la hit

Un festival Musicale a Sidney si tinge di giallo - morto un diciannovenne per overdose di droga : Oltre alla vittima ci sono anche due feriti, entrambi in condizioni critiche ma stabili Un 19enne è morto e altre tre persone sono state ricoverate a Sidney per sospetta overdose di droga nel corso di un festival musicale cui hanno assistito 18mila persone al Sidney Olympic Park, ha detto la polizia domenica. I ricoverati sono due donne di 19 e 25 anni e un uomo di età sconosciuta, tutti in condizioni critiche ma stabili. La polizia ha ...