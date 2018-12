Milan-Spal 2-1 | decide Higuain | dopo i gol di Petagna e Castillejo Suso espulso

Milan -Spal - le pagelle : Donnarumma è ancora decisivo - male Romagnoli : pagelle MILAN G. Donnarumma 7.5 Non può nulla sul gol di Petagna. Ingannato dalla deviazione di Romagnoli . Bravissimo nel recupero sul colpo di testa di Fares. ABATE 6 Prova a farsi vedere in attacco ...

Serie A - Milan -Spal 2-1 : Higuain salva Gattuso : Il Milan chiude con una vittoria il 2018, battendo 2-1 in rimonta la Spal a San Siro. I rossoneri di Gattuso , ora a -1 dal quarto posto della Lazio, sono andati sotto al 13' per la rete dell'ex ...

