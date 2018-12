IO E LUCIO | DALLA E MORANDI SOLO 30 ANNI FA Anticipazioni | video | ' è andato via troppo

Io e LUCIO : Dalla – Morandi solo 30 anni su Canale5 il 29 dicembre : i dettagli della prima serata esclusiva : Io e Lucio: Dalla - Morandi solo 30 anni celebra un traguardo importantissimo dello storico tour che i due artisti hanno tenuto nel 1988 e che racconterà Gianni Morandi in una serata speciale in onda il 29 dicembre su Canale5. Ci sarà spazio per raccontare dell'amicizia fraterna che li ha legati fino alla fine, ripercorrendo i luoghi del cuore della loro Bologna e della loro gioventù. Nella serata speciale trasmessa dall'ammiraglia di Cologno ...

Io e LUCIO - Dalla-Morandi - solo 30 anni : lo speciale in prima serata su Canale 5 : Una serata speciale con Gianni Morandi che ricorda Lucio Dalla: le più belle immagini del tour del 1988, attualizzate dal racconto di Morandi che, da Bologna, ricorda aneddoti e curiosità sull’amico. Chiacchiere e scherzi ancora vivi, come sempre lo sono le loro canzoni, la forza artistica ed il grande affetto di una vita intera.E' questo il concept dello speciale "Io e Lucio, Dalla-Morandi, solo 30 anni", in onda questa sera, dalle 21,15 ...

Conte canta “L’anno che verrà” di LUCIO DALLA : “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la stonatura” : Dopo la conferenza stampa di fine anno (durata quasi tre ore), il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha cantato, insieme a Dejan Cetnikovic di Radio Rock 106.6, L’anno che verrà di Lucio Dalla. “La dedico a tutti gli italiani e a tutti quelli che non mi perdoneranno la stonatura”. L'articolo Conte canta “L’anno che verrà” di Lucio Dalla: “Dedicata a tutti gli italiani e a chi non mi perdonerà la ...

Needle – LUCIO DALLA - “Henna” da “Duvudubà”. Guarda il video! : [embed]https://youtu.be/q_T95SI_dgI[/embed] “Duvudubà”, ecco il titolo scelto per una splendida raccolta in 3 vinili che raccoglie i più rappresentativi brani di Lucio Dalla, rimasterizzati. All’interno anche un sottile ma significativo libro pieno di racconti, testimonianze, foto e informazioni sulle canzoni contenute nella raccolta. Dopo aver fatto l’unboxing della confezione, ho scelto di far scendere il Needle (la puntina) su ...

X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e LUCIO DALLA VIDEO : La Semifinale di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 6 dicembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibito Leo Gassmann della categoria Under Uomini di Mara Maionchi. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. X Factor 2018 Leo Gassmann in Semifinale canta Noel Gallagher e Lucio Dalla Alessandro Cattelan ha presentato come sempre anche questo nuovo appuntamento con il talent show di Sky ...

Natale a Bologna con L’anno che verrà di LUCIO DALLA - le parole della canzone illuminano Via D’Azeglio : Il Natale a Bologna con L'anno che verrà di Lucio Dalla diventa speciale con i versi di una delle canzoni più celebri dell'artista emiliano che campeggiano in questi giorni nella sua Via D'Azeglio. Le luminarie di Via D'Azeglio, per le quali la Fondazione ha già avuto modo di ringraziare, si sono accese nella serata del 1° dicembre e hanno così anticipato l'atmosfera di Natale che del capoluogo emiliano. L'accensione delle luci è ...

