Già scricchiola la batteria del Samsung Galaxy S9 con Android Pie | news poco incoraggianti

optimaitalia

: Già scricchiola la batteria del #SamsungGalaxyS9 con Android Pie: news poco incoraggianti - GioPao9 : Già scricchiola la batteria del #SamsungGalaxyS9 con Android Pie: news poco incoraggianti - OptiMagazine : Già scricchiola la batteria del #SamsungGalaxyS9 con Android Pie: news poco incoraggianti - BluDiChina : Scricchiola il grattacielo di #Sydney: tremila evacuati. A parte i profughi del #grattacielo che già fa ridere, 300… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)Ancora non risulta disponibile su larga scala, qui in Italia, l'aggiornamento del sistema operativoPie per gli utenti che hanno deciso di puntare su unS9, ma dopo aver preso atto di alcune rinunce software da parte del produttore coreano (qui trovate qualche altro dettaglio in merito), oggi 29 dicembre occorre fare i conti con una notizia non proprio incoraggiante per il pubblico di casa nostra. Il primo bilancio, in termini di durata della, evidentemente non sta dando le risposte che il pubblico e forse lo stesso produttore si sarebbero aspettati.Un bilancio molto interessante sotto questo punto di vista è stato condiviso in queste ore da una fonte del calibro di SamMobile, da sempre una delle più vicine al produttore coreano. La tesi portata avanti, come avrete già percepito, è che moltiS9 già dotati dell'aggiornamento...