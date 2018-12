Emergenza spazzatura anche a Palermo

Ad Aprilia la spazzatura che veniva smaltita nel Tmb Salario - ma l'Emergenza a Roma non è finita : Via libera ad un importante sbocco per i rifiuti della Capitale. Dopo l'incendio del Tmb Salario che ha innescato la crisi nella gestione dell'immondizia Romana, oggi è stato firmato un accordo che consentirà di portare ad Aprilia (Latina) parte dell'indifferenziata che finiva nell'impianto andato a fuoco martedì scorso. Un'intesa che, almeno sulla carta, spiegano le istituzioni competenti, mette in sicurezza Roma ...