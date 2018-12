ilfattoquotidiano

: Cuba, la ripresa passa anche da una nuova architettura. Un rilancio atteso da più di 50 anni - Cascavel47 : Cuba, la ripresa passa anche da una nuova architettura. Un rilancio atteso da più di 50 anni - ilfattoblog : Cuba, la ripresa passa anche da una nuova architettura. Un rilancio atteso da più di 50 anni -

(Di sabato 29 dicembre 2018) La più grandedella rivoluzionena è il complesso delle Scuole Nazionali d’Arte. Furono costruite dove sorgeva il famoso Country club, dove le immagini di un grande fotografo, Alberto Korda, immortalarono la lezione di golf che Che Guevara stava impartendo a Fidel Castro. Era il 1961. Il Colinas de Villareal Golf Club era il regno dell’alta borghesia nel quartiere dinacán, prossimo al centro della capitale. I rivoluzionari erano mossi dall’idea forte di trasformare il simbolo del capitalismo e della ricchezza di pochi in un’istituzione educativa gratuita, aperta aini e ai giovani dei Paesi in via di sviluppo di ogni continente. Al di là del mare, avevano di fronte i simboli dell’imperialismo americano, Florida e Miami, con il paradiso di Key West, dove aveva abitato Ernest Hemingway, a soli 150 chilometri di distanza.Nel 1961, un architetto ...