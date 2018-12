Come trasferire WhatsApp da iPhone a Android

Come trasferire dati da Chrome a Firefox : Hai provato il browser Mozilla Firefox e ti ha convinto al punto da voler sostituire Google Chrome? Se pensi che spostare tutti i dati da Chrome a Firefox sia un’impresa titanica, devi ricrederti: spostare segnalibri, cronologia e quant’altro tra i due browser è decisamente una passeggiata! In questo tutorial ti mostrerò tutti i passaggi da […] Come trasferire dati da Chrome a Firefox

Come trasferire dati da Chrome a Firefox : Hai provato il browser Mozilla Firefox e ti ha convinto al punto da voler sostituire Google Chrome? Se pensi che spostare tutti i dati da Chrome a Firefox sia un’impresa titanica, devi ricrederti: spostare segnalibri, cronologia e quant’altro tra i due browser è decisamente una passeggiata! In questa guida ti mostrerò tutti i passaggi da […] Come trasferire dati da Chrome a Firefox

Come trasferire musica da PC a Huawei : Huawei continua a portare sul mercato dei device davvero interessanti che possono essere utilizzati per fare qualsiasi cosa, fra cui ascoltare i brani musicali preferiti. In questa nuova guida odierna scopriremo insieme Come trasferire musica leggi di più...

Come trasferire file su Hard Disk esterno : Nella vita di tutti i giorni un Hard Disk esterno può tornarvi molto utile. Innanzitutto potete usarlo in abbinamento ad un PC con poco spazio di archiviazione, oppure sfruttandolo per l’archiviazione di foto e video. In questa leggi di più...

Come trasferire tutti i dati su iPhone XS iPhone XS Max da un vecchio iPhone : trasferire tutti i dati da un iPhone Plus a un nuovo iPhone XS utilizzando iTunes la guida che ti aiuterà a non perdere neanche un dato presente sul tuo smartphone Apple.