Benjamin Harnwell | “Non temo le proteste contro i sovranisti Con Bannon sforniamo i

lastampa

: Benjamin Harnwell, seguace di #SteveBannon, ha affermato di voler dar vita ad un'accademia per creare dei giovani s… - zeccaebuonista : Benjamin Harnwell, seguace di #SteveBannon, ha affermato di voler dar vita ad un'accademia per creare dei giovani s… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Oggi alla Certosa di Trisulti, sul cammino benedettino immerso nei monti Ernici, arriveranno in massa per protestareil progetto di trasformare il luogo sacro in una Università sovranista. O, più precisamente, come spiegapresidente della fondazione Dignitatis Humanae che si è aggiudicata per 19 anni la gestione della Certo...