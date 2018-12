Etna | gli aggiornamenti su eruzione e sciame sismico | seconda notte tranquilla nel

Etna - terremoto Catania : “Gli sfollati ospitati negli alberghi di Zafferana” : Le persone rimaste senza abitazione a Fleri sono assistite in una scuola elementare della frazione e sono ospitate chi in casa di parenti, chi in due alberghi di Zafferana Etnea associati alla Federalberghi, il “Primavera dell’Etna” e l'”Emmaus”, con i quali il Comune di Zafferana Etnea ha stipulato una convenzione. A spiegarlo e’ l’assessore alla Politiche sociali Graziella Torrisi. “Non ...

Etna - terremoto Catania : panettiere di Fleri aiutò gli anziani a uscire dalle finestre : “Mio marito stava aprendo il panificio ma non ha fatto in tempo, si è subito precipitato ad aiutare alcuni anziani che erano rimasti bloccati nelle loro case, aiutandoli ad uscire dalle finestre. Questo è un paese distrutto”. A parlare è Sara Marchetti, 31 anni, moglie del titolare del panificio “La spiga”, l’unico di Fleri, frazione di Zafferana Etnea, gravemente colpita dal terremoto di Santo Stefano. A mandare ...

Dopo il sisma è emergenza alloggi. L'Etna resta sorvegliato speciale : Il vicepremier Di Maio: domani CdM straordinario per dichiarare lo stato di calamità. Diminuisce sciame sismico e intensità dell'eruzione. Circa 370 gli sfollati. Nel pomeriggio vertice in prefettura -...

Etna : stress da terremoto - supporto psicologico agli abitanti del Catanese : Una squadra di psicologi dell’emergenza del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta è stata attivata, su segnalazione dei vigili del fuoco, per fornire supporto psicologico ad alcuni abitanti della frazione di Santa Maria degli Ammalati, ad Acireale: i residenti sono stati colpiti da crisi di ansia, a seguito del terremoto magnitudo 4.9 verificatosi ieri alle 03:19. L'articolo Etna: stress da terremoto, supporto psicologico ...

Etna - nuove scosse nella notte : Sono 370 gli sfollati : Etna, nuove scosse nella notte: Sono 370 gli sfollati Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefanoche ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del ...

Etna - nuove scosse nella notte : la più forte di magnitudo 2.7. Sono 370 gli sfollati - “ospitati in alberghi e palestre” : Anche questa notte la terra ha tremato a Catania per via dell’attività dell’Etna, dopo il sisma tra Natale e Santo Stefano che ha causato danni e feriti in tutta la provincia. Gli strumenti dell’Ingv (l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) hanno infatti registrato una decina di scosse, tutte di bassa intensità: la più forte nella zona di Adrano, di magnitudo 2.7 alle 7.15 del mattino, a una profondità di 4,4 chilometri. ...

Etna - frattura in strada : 10 famiglie evacuate. Molti sfollati dormono in auto : Continua l'allerta Etna dopo il terremoto della notte tra martedì e mercoledì. Circa dieci famiglie sono state fatte evacuare la notte scorsa dalle loro abitazioni ad Aci...

Etna - frattura in una strada : evacuate 10 famiglie - Borrelli : 'Polemiche? L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono' : Circa dieci famiglie sono state fatte evacuare la notte scorsa dalle loro abitazioni ad Aci Platani, frazione di Acireale , per la presenza di una faglia sulla strada dove si trovano le loro case che ...

Etna - Protezione civile dopo le polemiche : "L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono" | Evacuate altre dieci famiglie : Il capo della Protezione civile Angelo Borrelli: "Il bilancio è di 28 feriti e circa 370 sfollati. polemiche? L'allerta c'era ma i terremoti non si prevedono"

Etna - eruzione e terremoto : cosa succede - gli esperti fanno chiarezza : Il bilancio è di alcune decine di feriti, nessuno in gravi condizioni, molti crolli e 600 sfollati. Dall'Ingv si fa...

Etna - terremoto Catania : “La scossa ha attivato la faglia Fiandaca e la faglia di Pennisi” : Alle ore 03:19 italiane di oggi, 26 dicembre 2018, nel basso fianco sud-orientale dell’Etna, si è verificato uno dei terremoti più energetici mai registrati sul vulcano. L’evento sismico, di magnitudo Ml pari a 4.8, Mw 4.9, è stato localizzato 1 km a sud dall’abitato di Lavinaio (CT), alla profondità di circa 1 km sotto il livello del mare. Il terremoto è stato ampiamente avvertito dalle popolazioni residenti in quasi tutto il comprensorio ...

Catania - sono almeno 600 gli sfollati. Sei i comuni alle pendici dell'Etna colpiti dal terremoto : Tutti coloro, invece, che hanno paura a rientrare a casa per il possibile ripetersi di qualche scossa potranno trascorrere la notte nei palazzetti dello sport aperti su disposizione delle autorita' ...