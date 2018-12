Di Maio e l’insostenibile pesantezza del dissenso

romadailynews

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Che succede quando un governo di matrice populista, una creatura che vive di slogan e facili consensi, si scontra contro l’ostilità di alcune categorie, quando il panorama ecumenico dei tifosi acritici si sfalda in una lunga serie di volti arrabbiati, grida, insulti e anche un manichino che brucia, in effige, il vicepremier grillino?Anche i frati francescani, con pennino assai velenoso, hanno sostanzialmente dato contro ai gialloverdi sulla normetta che raddoppia l’IRES alle ONLUS e l’Italia tutta s’è potuta immergere nella luce cristallina della preparazione tecnica della solita, ineffabile, Laura Castelli alla quale molti colleghi, più zelanti di me, hanno ricordato, norme alla mano, che le ONLUS devono, ope legis, reinvestire gli utili nelle proprie attività istituzionali e che, quindi, non esistono ONLUS che si intascano utili da tassare, checché ne pensi la signora.Fanno da ...