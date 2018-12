Serie B | il Palermo non sbaglia | il Verona esulta con un super Pazzini

Risultati Serie B - la classifica : Palermo e Verona regalano spettacolo - Crotone sempre più in crisi [FOTO] : 1/56 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Risultati Serie B diretta live - la classifica : match davanti al pubblico amico per Palermo e Hellas Verona : Risultati Serie B diretta live – Continua il programma valido per la 17^ giornata del campionato di Serie B, un turno che ha regalato importanti indicazioni e che si preannuncia anche scoppiettante anche per le zone alte della classifica. Nei primi due match successo davanti al pubblico amico per il Brescia contro la Cremonese, colpo grosso invece della Livorno sul campo del Carpi. Oggi altre squadre in campo ma è una giornata triste ...

Serie B : Palermo pareggia - Lecce a -2 : ANSA, - ROMA, 23 DIC - Risultati della 17/a giornata del campionato di calcio di Serie B: Ascoli-Brescia 1-1; Benevento-Crotone 3-0; Cittadella-Perugia 2-2; Cremonese-Carpi 1-2 , ieri, ; Lecce-Padova ...

Serie B - Spezia-Palermo 1-1 : Capradossi risponde a Falletti : LA SPEZIA - Il Palermo , capolista, viene stoppato a La Spezia sull' 1-1 . Succede tutto nel primo tempo: rosanero in vantaggio con Falletti al 25', ma i padroni di casa riacciuffano il pari grazie a ...

Serie B : pareggia il Palermo capolista : ANSA, - ROMA, 15 DIC - Risultati delle partite della 16/a giornata del campionato di Serie B: Foggia-Cremonese 3-1, ieri,; Ascoli-Cittadella 1-1; Palermo-Livorno 1-1; Perugia-Spezia 1-1; Cosenza-...

Serie B - il Palermo pareggia con il Livorno. Perugia e Ascoli - pari con Spezia e Cittadella : Le tre partite del pomeriggio di Serie B finiscono con lo stesso risultato, 1-1, con emozioni. Aspettando il nuovo proprietario, il Palermo manca l'opportunità di allungare. Lo Spezia meriterebbe di ...

