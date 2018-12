Migranti : appello della Cei - aiutarli salva vite - no ostacoli ad accoglienza : "Accogliere un profugo significa salva re una vita. Pertanto, in nome del Vangelo, chiediamo di non porre ostacoli , anche di natura legislativa, all' accoglienza e al primo aiuto dei Migranti che giungono sulle nostre coste o che bussano alle nostre porte". lo sottolinea il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, che con altri 14 personaggi d'eccezione ha scritto a Famiglia Cristiana una lettera aperta sulle ...

Tg2 Dossier - la Rai blocca il reportage sulle condizioni dei Migranti a Lesbo e Bihac. Appello per farlo trasmettere : La messa in onda era in programma per sabato 20 ottobre alle 23.15 nello spazio Tg2 Dossier. Ma il reportage di Valerio Cataldi sulle condizioni dei migranti all’interno del campo profughi di Lesbo in Grecia e Bihac in Bosnia Erzegovina non è mai stato trasmesso. Motivo? La direzione ha chiesto di coprire i volti dei minori, richiamandosi alla carta di Treviso sulla protezione dei minori in ambito giornalistico, ma l’autore e il ...