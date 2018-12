blogo

: Meghan Markle infrange protocollo reale anche a Natale con un abito di Victoria Beckham - gossipblogit : Meghan Markle infrange protocollo reale anche a Natale con un abito di Victoria Beckham - marco_big_ : Ho visto una foto di Meghan Markle e mi è venuto un improvviso e disperato bisogno di avere anch’io quel cappottino… - Marigrassoo : RT @itsilaria_c: Sentimento di vera e profonda invidia quando mi fermo a pensare che Meghan Markle ha trasformato la fiaba in realtà #Cener… -

(Di giovedì 27 dicembre 2018)non manca l'occasione di far parlare di sé nemmeno sotto le feste natalizie: la moglie del principe Harry si è fatta notare ancora una volta, in questo caso non per disaccordi con la cognata Kate Middleton, bensì per l'outfit sfoggiato alla messa diCome riporta il Daily Mail, la duchessa di Sussex si è infatti recata alla funzione natalizia con undai colori blu e nero firmato nientemeno che da. Il vestito rappresenta una vera e propria infrazione al, in quanto il nero dai reali è ammesso solo in caso di lutto.con undi27 dicembre 2018 10:12.