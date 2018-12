Mazzoleni condiziona Inter-Napoli | De Laurentiis aveva lanciato l’allarme | espulsione di

calcioweb.eu

: @giolud @NapoliOutsider Quando klopp parla dell'arbitro prima di LivNap nn mi sembra i suoi giocatori erano nervosi… - NapoliFansUK : @giolud @NapoliOutsider Quando klopp parla dell'arbitro prima di LivNap nn mi sembra i suoi giocatori erano nervosi… - cosimo3_6 : ADL spara a zero su mazzoleni senza pensare che in questo modo condiziona anche la squadra che rischia di scendere… - AndreaMerlino02 : @SkyCalcioClub Mazzoleni condiziona le partite del Napoli negli ultimi minuti dalla finale di Pechino a oggi -

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Si è disputata la 18^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si è concluso con il botto e con la partita tra. Successo nerazzurro con il punteggio di 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez ma la partita è stata nettamenteta dall’di Koulibaly. Il difensore fino al momento dell’episodio era stato praticamente perfetto, un muro al centro della difesa azzurra. Ma ha dovuto fare i conti per 90 minuti con gli ululati razzisti da parte dei tifosi dell’che hanno portato alla reazione di nervi di un calciatore che si è sempre contraddistinto per la correttezza in campo e fuori, l’arbitronon ha capito il momento, anzi avrebbe dovutorompere la partita. Alla vigilia del match il presidente Del’allarme: “mi date una brutta notizia.mi ...