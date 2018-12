L’anno che verrà | tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus

Equitazione - FEI World Cup Mechelen 2018 : il circuito si sposta in Belgio nell’ultima gara delL’anno solare : Pausa natalizia brevissima per la FEI World Cup di Equitazione, che dopo le emozioni dell’Olympia di Londra vedrà il circuito spostarsi in quel di Mechelen, in Belgio, per l’ultima tappa del 2018. Fitto come sempre il programma, che vedrà disputarsi molte gare a partire da domani (26 dicembre), per un Santo Stefano all’insegna del mondo dei cavalli, per concludersi poi domenica 30 dicembre con le gare più importanti, che ...

OSCAR 2018 – La rivelazione italiana delL’anno è… La top 10 : Tortu storico - Paternoster esplode - che novità dal nuoto : Il 2018 ha sicuramente regalato nomi nuovi all’Italia dello sport, atleti esplosi nel corso di questa stagione su cui possiamo puntare per il prossimo futuro, promesse che sono sbocciate e che hanno ottenuto risultati importanti. L’Italia si coccola alcune nuove stelle che si sono affacciate sul panorama internazionale e che hanno subito fatto la differenza, elementi che potrebbero farsi valere nei prossimi anni e che si sono ...

Amadeus svela il segreto del successo de L’anno che verrà su Rai1 : Amadeus rivela come sarà L’anno che verrà su Rai1 Il Natale ha già un piede oltre la soglia di casa, ma si sta già pensando a cosa fare il giorno di Capodanno quando si saluterà il 2018 e si darà il benvenuto al 2019 con lo strascico di buoni propositi che ne consegue. Anche quest’anno il pubblico sarà chiamato a scegliere tra il Capodanno in musica di Federica Panicucci e L’anno che verrà di Amadeus. E proprio ...

OSCAR 2018 – Lo sportivo italiano delL’anno è… La top 20 : dai trionfi di Molinari alle magie olimpiche di Goggia - Moioli e Fontana : Il 2018 è stato un anno meraviglioso per lo sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti OSCAR. Arriva il momento della speciale classificata riservata allo sportivo italiano dell’anno: la classifica generale, il premio più ambito. Una top 20 tutta azzurra che ha preso in considerazione ...

Le notizie scientifiche delL’anno : Nuove tecnologie permettono ai ricercatori di seguire lo sviluppo embrionale in dettaglio: è questa la scoperta scientifica del 2018 secondo Science, che ricorda altri nove eventi avvenuti quest’anno nel mondo scientifico. Leggi

Gli ospiti del Capodanno Rai a Matera : Il Volo - Red Canzian e tutti i protagonisti de L’anno che verrà : Sono stati annunciati gli ospiti del Capodanno Rai a Matera. Rai1 festeggerà l'arrivo del nuovo anno con un ricco cast di ospiti italiani, in piazza a Matera e in diretta Rai per brindare al nuovo anno in compagnia del conduttore della serata, Amadeus. Tra gli ospiti del Capodanno Rai a Matera c'è il trio pop-lirico de Il Volo, appena confermato al Festival di Sanremo 2019, ma anche Malika Ayane, Red Canzian, Gianni Togni e Michele ...

Oroscopo Paolo Crimaldi 2019 : le previsioni astrologiche delL’anno : Oroscopo 2019: previsioni astrologiche di Paolo Crimaldi per tutti i segni zodiacali Anche Paolo Crimaldi, come tutti i suoi colleghi astrologi, ha già svelato alcune anticipazioni sulle sue previsioni dell’Oroscopo del 2019, a pochi giorni dall’arrivo dell’anno nuovo. Della situazione delle stelle secondo Paolo Crimaldi ne parliamo in questo articolo, riportando alcune previsioni astrologiche dell’Oroscopo 2019 tratte ...

Solstizio d’Inverno 2018 : 7 curiosità che non sai sul giorno più corto delL’anno : Oggi è il Solstizio d’Inverno 2018, che indica l’ingresso della stagione invernale e coincide con il giorno più corto dell’anno. Il suo arrivo, precisamente, è previsto per oggi 21 dicembre alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana). Si tratta di un giorno particolare, astronomicamente rappresenta l’inizio della stagione fredda, e già dalla notte del 22 dicembre le giornate torneranno ad allungarsi. Tante sono le tradizioni, i riti e le curiosità ...

Gagliardo difensore della ragione. Perché Mattarella è il nostro uomo delL’anno : Tre giorni fa, diversi giornali hanno pubblicato in prima pagina la bellissima e straziante immagine del presidente della Repubblica impegnato, in solitudine, ad attendere all’aeroporto militare di Ciampino la salma di Antonio Megalizzi, il ragazzo italiano morto nell’attentato compiuto la settimana

Solstizio d’Inverno 2018 : tra scienza e cultura - ecco tutto quello che c’è da sapere sul giorno più breve delL’anno : Nell’agitazione delle festività natalizie, molte persone dedicano poca attenzione all’arrivo del Solstizio d’Inverno. Che siate amanti dell’inverno o che desideriate che finisca il prima possibile, ecco tutto quello che c’è da sapere dal punto di vista scientifico e da festeggiare dal punto di vista culturale sul Solstizio, che quest’anno sarà accompagnato dalla Luna Fredda e dalle stelle cadenti. Quest’anno la data del Solstizio d’Inverno ...

Scherma – Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta delL’anno 2018’ dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport : Mara Navarria riceve il premio ‘Atleta dell’anno 2018’: il premio sarà conferito dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport venerdì 21 dicembre 2018 a Udine Mara Navarria è diretta nel suo Friuli per ritirare il premio “Atleta dell’anno 2018”, conferitole dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport (sezione Dino Doni – Udine). A premiarla saranno il Presidente dell’associazione Andrea Mascarin e il Sindaco di Udine ...

Professioni sanitarie - nasce pure l’ordine dei fisici : costa 300 euro L’anno e pagano tutti - anche i prof : In effetti ci avevano avvisato che questa era l’era del cambiamento, ma non immaginavo così tanto: di fronte a questa novità la mia prima reazione è stata il classico “mi stai prendendo in giro?”. Due settimane fa, un collega universitario mi racconta infatti di un progetto che obbligherà i laureati in Fisica e Chimica che già lavorano in settori attinenti ai loro studi (ovvero, praticamente tutti) a versare la bellezza di 300 (trecento!) ...

Coppia di pensionati va in crociera anche 6 volte alL’anno. Poi salta fuori la verità su quei viaggi : Le crociere di lusso erano la loro passione. Ne facevano anche sei all’anno tanto adoravano viaggiare per mare, ma l’ultima è finita prima del previsto e in modo a dir poco incredibile. Si è infatti scoperto che in realtà questa Coppia felice e insospettabile di anziani non si imbarcava per passione, ma per trasportare grossi quantitativi di stupefacenti. È stato proprio questo continuo viaggiare a far sorgere i primi dubbi sul loro tenore di ...