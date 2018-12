In uscita il Huawei P30 e il P30 Pro entro il 28 febbraio? Annuncio evento MWC 2019

optimaitalia

(Di giovedì 27 dicembre 2018)P30 e P30 Pro potrebbero essere più vicini del previsto. Ben prima dell'inizo della primavera, le due nuove ammiraglie successive agli attualiP20 e P20 Pro potrebbero fare capolino e ingaggiare una nuova guerra all'ultima feature con la concorrenza Android (in particolare Samsung). Grazie alle ultime informazioni trapelate in questa giornata del 27 dicembre, abbiamo a disposizione una finestra temporale ben precisa per la più che probabile presentazione di entrambi gli smartphone, legata al consueto appuntamento con il Mobile World Congress di Barcellona.Come comunicato anche attraverso il sito PhoneRadar, il produttoreavrebbe utilizzato i suoi canali social cinesi, in particolare il profilo Weibo, per annunciare in queste ore la pianificazione di unall'interno della finestra del MWCche si terrà tra il 25 e il 28a Barcellona ...