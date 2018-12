Ancelotti sui cori razzisti a Koulibaly | ' ' La prossima volta ci fermeremo' '

La vittoria di Ancelotti sui cori razzisti - da leader politico : Senza cori sul Vesuvio La leadership è più o meno come il coraggio per Alessandro Manzoni: “se una non ce l’ha, non se la può dare”. E il giorno dopo Atalanta-Napoli, sono tante le orecchie che dovrebbe fischiare in Italia. Da solo, Carlo Ancelotti è riuscito in quella che fino a pochi giorni poteva essere considerata una titanica impresa: far disputare Atalanta-Napoli senza cori di discriminazione territoriale, senza invocazioni al ...