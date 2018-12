Trump | “Shutdown? Non so quando finirà”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Gli Stati Uniti “stanno facendo bene” e, garantendo la sicurezza ai confini, concludendo nuovi “grandi” trattati commerciali e riportando i soldati in patria, “stiamo finalmente mettendo l’America al primo posto“. E’ il messaggio lanciato via Twitter dal presidente Donaldin occasione delle festività, con l’augurio di buon Natale “a tutti, anche ai ‘fake news media’“.non è però stato in grado di prevedere la fine dello shutdown, dichiarando che la chiusura parziale delle attività governative proseguirà “fino anon avremo un muro” al confine col Messico. La struttura per la quale il presidente chiede al Congresso i finanziamenti è “una barriera per le persone che entrano nel nostro Paese“. Non è chiaro al momento quale compromesso il presidente sia pronto ad ...