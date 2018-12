Roma | Di Francesco e il dilemma Dzeko Perotti dall’inizio?

Di Francesco esonerato?/ Roma ultime notizie : Paulo Sousa aspetta - ma spunta Panucci per la panchina : Di Francesco esonerato? Roma ultime notizie: Paulo Sousa aspetta una chiamata, ma spunta Panucci per la panchina giallorossa

Roma-Sassuolo : Di Francesco contro il suo passato per difendere il futuro : Roma – Il ‘Boxing day’ della 17esima giornata mette difronte Roma e Sassuolo. Per il 2° anno consecutivo, infatti, la serie A scenderà in campo anche nel giorno di Santo Stefano, regalando agli appassionati di calcio la giornata integrale della massima divisione. Giallorossi e Neroverdi si sfideranno questo pomeriggio allo stadio Olimpico capitolino, col fischio d’inizio fissato per le ore 18. Eusebio di Francesco sfiderà ...

Roma-Sassuolo - è una questione di famiglia : la richiesta di Eusebio Di Francesco al figlio è sorprendente : L’allenatore della Roma incontrerà il figlio che gioca nel Sassuolo, sperando che non gli faccia un brutto scherzetto La panchina di Eusebio Di Francesco continua a traballare, l’allenatore della Roma ha bisogno di due vittorie da qui alla fine del 2018 per riassestarsi e difendere il proprio posto. LaPresse/AS Roma/Luciano Rossi Il match con il Sassuolo dunque diventa di fondamentale importanza per il proprio futuro, una ...

Roma : Di Francesco - è vietato sbagliare : Così Eusebio Di Francesco parla, a Sky sport, della squadra dove è cresciuto come allenatore e che domani all'Olimpico ritroverà di fronte. Per la 'sua' Roma sarà vietato sbagliare. "Dobbiamo ...

Roma - Di Francesco : 'È stimolante essere in discussione. La pressione ci dà motivazioni' : Ecco le sue parole a Sky Sport. La sfida con il Sassuolo del figlio Di Francesco. 'Manderò mia moglie in ritiro per minacciarlo, non deve fare scherzi, ride ndc,. Sassuolo per me è stato un ...

Roma - Di Francesco non si fida del Sassuolo poi ‘minaccia’ il figlio Federico : Si avvicina la giornata di campionato in Serie A, in campo anche la Roma che non può permettersi passi falsi nella gara contro il Sassuolo, ecco le indicazioni della vigilia da parte del tecnico DI Francesco: “È una squadra spensierata, che ha un’idea di gioco e un’identità. Conosco l’ambiente, riescono a preparare bene le partite con una certa serenità e allo stesso tempo hanno giocatori sia giovani sia esperti di grande qualità. ...

Roma - Di Francesco sfida il figlio : 'Non deve fare scherzi...' : Per la Roma la corsa alla Champions si è fatta complicata: ' Il fatto che ci siano così tante squadre implicate può anche essere un vantaggio', ha spiegato Di Francesco ai microfoni di Sky Sport. ...

Roma - Di Francesco : "Siamo in ritardo nella corsa Champions - basta errori" : Il boxing day di Eusebio Di Francesco è in famiglia. La sua Roma ospiterà infatti il Sassuolo. Un tuffo nel passato per il tecnico giallorosso, che si vedrà di fronte anche il figlio Federico, che in ...

Roma Sassuolo - Di Francesco in esclusiva a Sky Sport : 'Pressioni? Ci daranno stimoli in più' : Sarà il destino, ma Roma-Sassuolo diventa un bivio fondamentale per i giallorossi di Di Francesco che devono ritrovare punti e gioco proprio contro la squadra che Di Francesco lo ha lanciato e nella ...

Roma - segnale dai social per il post Di Francesco : Nelle scorse settimane Paulo Sousa ha dichiarato di voler affrontare la sfida di sedersi sulla panchina della Roma nel caso in cui si dovesse presentare l’occasione. Il portoghese è uno dei favoriti alla successione di Di Francesco, in bilico dopo i risultati insoddisfacenti di questa stagione. Ad avvalorare questa tesi la gaffe social che l’ex tecnico della Fiorentina ha commesso: Sousa ha postato sui social una sua foto con ...

Roma - Di Francesco recupera El Shaarawy. Dzeko prenota la maglia da titolare con il Parma : I prossimi 180 minuti con Sassuolo e Parma saranno decisivi per Di Francesco , messo in discussione da Pallotta dopo i risultati di inizio stagione che hanno spedito la Roma al decimo posto in ...

