MIUI 10 con Android 9 Pie e altre novità arrivano sui modelli della serie Xiaomi Mi 8

Mi X Camera è un’app fotocamera ispirata a MIUI 10 con ulteriori funzionalità : Mi X Camera è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente una foto Camera ispirata a quella dell'interfaccia MIUI 10 presente nei recenti smartphone di Xiaomi con l'aggiunta di ulteriori funzionalità . L'app offre anche un editor fotografico con regolazioni per contrasto, saturazione, luminosità e la possibilità di aggiungere testi, sfondi, tag, impostare le dimensioni e il formato per il salvataggio delle foto. L'articolo Mi X Camera è ...

La MIUI 10 con Android Pie su Xiaomi Mi 8 Pro : ci pensa la Global Developer 8.12.13 : Buone notizie per chi ha deciso di comprare Xiaomi Mi 8 Pro, data la comparsa di un firmware beta riservato alla versione 'Global Developer 8.12.13'. Nonostante si tratti di un pacchetto non ancora definitivo, le novità incluse nell'ultima distribuzione dell'OS mobile di Google, Android 9.0 Pie, e nell'interfaccia MIUI 10, già disponibile per alcuni dei dispositivi più recenti del produttore cinese. Questo non significa che tutte le funzionalità ...