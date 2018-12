Manovra | chi e come colpirà la nuova web tax

Manovra - ancora tensioni nel governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

Manovra - ancora tensioni nel governo. Da Conte richiamo all'unità : Giuseppe Conte nel teramano e Matteo Salvini a Milano: è un Natale all'insegna della solidarietà quello del governo giallo-verde. Ma a Roma, su Manovra e reddito di cittadinanza sono ancora scintille. ...

La Manovra 'differente' e il battesimo della triarchia : Va bene guardare ai cittadini senza reddito e ad una parte di pensionandi, ma l'economia si rilancia creando più lavoro e mettendo in circolo più ricchezza.

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : 'Perché invidia i ricchi e chi vuole punire' : 'Un bel sette'. Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale . Per il ...

Manovra - Alessandro Sallusti estremo contro Matteo Salvini : "Perché invidia i ricchi e chi vuole punire" : "Un bel sette". Questo il voto che Matteo Salvini ha dato alla Manovra del governo Lega-M5s. Giudizio che Alessandro Sallusti non condivide, affatto, e lo spiega dalle colonne de Il Giornale. Per il direttore, semmai, quel sette è da riferire ai "vizi capitali" di questa Manovra. E Sallusti li elenc

Manovra - slitta l'obbligo di iscrizione agli albi per chi non ha abilitazione : ordini sul piede di guerra : Approvata dal Senato col voto di fiducia , la Manovra tornerà in terza lettura alla Camera per l'ok finale. Ma mentre la maggioranza festeggia, opposizioni e sindacati protestano anche per una misura ...

Manovra : via al "condono" per chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Nella Legge di Bilancio 2019 compare il comma 283 bis , un emendamento voluto dal M5S, che modifica la legge 42/99, stabilendo una deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni ...

Nella Manovra via libera a chi esercita professioni sanitarie senza titolo : Nella manovra spunta una norma sulle professioni sanitarie che minaccia di far discutere. Nel comma 283 bis si legge che 'ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il ...

Noleggio auto - perché per gli ncc la Manovra mette a rischio il loro lavoro : Si fa sempre più acceso lo scontro tra il governo e gli ncc, ovvero gli autisti che forniscono un servizio di Noleggio auto con conducente. Dopo le proteste degli ultimi giorni contro la norma inserita nel maxiemendamento alla manovra che prevedeva il rientro in rimessa ad ogni corsa, poi stralciata per mancanza di coperture, nella notte tra sabato e domenica il governo ha emanato un nuovo decreto. Secondo il nuovo testo approvato dal consiglio ...

Manovra - Filippo Facci inchioda Gianluigi Paragone : 'Il giornalista che ha fatto carriera coi fondi pubblici' : Paragone ci sta ricordando che i lettori dei giornali di carta calano in tutto il mondo, ma ecco che cosa sta facendo il governo secondo lui: 'Nient' altro che un riordino di un comparto che parte da ...

Manovra - Filippo Facci inchioda Gianluigi Paragone : "Il giornalista che ha fatto carriera coi fondi pubblici" : Il giornalista più apertamente lottizzato d' Italia (l' ha pure ammesso) tuona contro la casta dei giornalisti. Il giornalista notoriamente ingrassato coi contributi pubblici (dalla Padania alla Rai alla poltrona da parlamentare: tutto per sostanziale nomina, altro che «lettori» ed «elettori») tuona

Manovra - slitta l'obbligo di iscrizione agli ordini professionali per chi esercita senza abilitazione : Approvata dal Senato col voto di fiducia , la Manovra tornerà in terza lettura alla Camera per l'ok finale. Ma mentre la maggioranza festeggia, opposizioni e sindacati protestano anche per una misura ...

Manovra - fisioterapisti : slitta l'obbligo di iscrizione all'ordine per chi esercita senza titolo : Alcuni professionisti come i fisioterapisti potranno continuare a esercitare anche se non hanno una abilitazione iscrivendonsi soltanto a un elenco speciale

Manovra - sanatoria per le professioni sanitarie : potrà esercitare anche chi non ha titoli : L'emendamento inserito in legge di bilancio prevede che chi avrà svolto per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni una determinata professione sanitaria potrà continuare a svolgere il proprio lavoro a patto che si iscriva entro "il 31 dicembre 2019, in appositi elenchi speciali ad esaurimento e istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della ...