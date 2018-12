Dopo Adrian e lo show in diretta da Verona | il 25 gennaio uscirà un doppio CD di Adriano

optimaitalia

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)Il 2019 del Molleggiato inizia alla grande:il già annunciatotrasmesso su canale 5 dal Teatro Camploy die la messa in onda della graphic novel "", il 25ci sarà anche unCD dio Celentano. L'indiscrezione arriva dal fan club ufficiale che riprende un articolo pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni il 24 dicembre: le musiche del cartone animato "" faranno parte di unalbum disponibile anche in vinile e distribuite dalla Universal Music Italia.Il progetto "" ha avuto inizio dieci anni fa e alla sua realizzazione, oltre allo stesso Celentano, hanno contribuito Milo Manara sull'aspetto grafico, alcuni allievi della Scuola Holden per la sceneggiatura e Nicola Piovani per la musica. Le musiche, infatti, verranno raccolte sulCD dio Celentano e comprenderanno, oltre ai grandi successi del Molleggiato riarrangiati ...